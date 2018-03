Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu s-a maritat cu Silviu Bulugioiu astazi, 17 martie 2018. Fosta prezentoare a emisiunii “ProMotor” a devenit soția lui Silviu Bulugioiu, președintele Clubului Off-Road București CORB44 Adventure. Vedeta cu cele mai lungi picioare e la al doilea mariaj, dupa cel cu Mihai Ivanescu, tatal…

- Roxana Ciuhulescu se marita astazi, 17 martie! Vedeta nu a vrut ca aceasta informație sa fie mediatizata și a planuit totul in secret. Cu toate acestea, cu cateva ore inainte de marele eveniment din viața ei, adevarul a ieșit la iveala. Ea va spune un „Da” hotarat barbatului care i-a readus zambetul…

- Deși a facut eforturi uriașe sa nu iși lase la vedere sarcina, ei bine, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, va arata primele imagini cu burtica de gravida a Sorinei Docuz. Viitoarea mamica se menține intr-o forma de zile mari și are foarte mare grija de aspectul ei fizic. (VEZI ȘI: Fosta doamna primar…

- Incidentul a avut loc in august 2016, insa judecatorii au dat decizia finala abia la inceputul acestei luni. Vasquez a fost surprins de camerele de la Whataburger Field in timp ce iși lovea cu salbaticie fosta iubita pe scari. Imediat dupa incident, acesta a spus adio unei cariere in MLB,…

- Israela s-a stins din viata la 70 de ani, ea fiind gasita fara suflare in baie. De-a lungul timpului, insa, ea a fost implicata in numeroase scandaluri si nu doar cu fostul ei sot, ci si cu Adriana Iliescu, femeia devenita mama la 67 de ani. Cele doua au fost invitate sa comenteze asupra a cum vede…

- Roxana Ciuhulescu traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața. La doar cateva luni de la divorț, aceasta a anunțat ca este insarcinata cu noul sau iubit, Silviu Bulugioiu , fostul presedinte al Comisiei de Off-Road din cadrul Federatiei de Automobilism, actualmente presedintele Clubului…

- Roxana Ciuhulescu și-a etalat mandra burtica de gravida in sala de sport.Chiar daca este insarcinata, fosta prezentatoare tv se menține in continuare in forma și face tot ce poate pentru ca bebelușul ei sa se dezvolte sanatos. Roxana Ciuhulescu a postat pe contul de socializare imagini in care apare…

- Imagini dramatice in regiunea siriana Ghouta de Est. Un nou bombardament a distrus zeci de cladiri, iar o fetita a ramas captiva printre daramaturi. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Fetita de 7 ani a unui clujean nu-si poate lua tratamentul de 5 zile din cauza faptului ca analizele facute la o clinica din cadrul retelei Regina Maria nu au ajuns de la laborator. Spitalul a fost reclamat la Protectia Consumatorilor.

- Roxana Ciuhulescu a anunțat recent pe blocul personal, ca va avea un baiețel cu actualul iubit. Fosta prezentatoare tv mai are o fetița din casnicia anterioara. "Organismul se comporta altfel. Am avut momente in care mi-a fost frica ca il pierd, ma rog la Dumnezeu sa-l nasc la termen si sa…

- Prezentatoarea tv a vrut sa impartaseasca vestea cu toata lumea si a publicat pe blogul personal o ecografie a bebelusului. Ea va avea un baietel, dar si ca anul acesta va face nunta. "Finalul anului m-a surprins indragostita lulea si – cel mai important! – iubita. …ahh, era sa uit si „umpic" gravida. Da!…

- Roxana Ciuhulescu a anuntat una dintre cele mai frumoase vesti pe care o femeie o poate spune, scrie spynews.ro. Aceasta este insarcinata pentru a doua oara. Fericitul anunt a fost facut public pe retelele de socializare, dar si pe blogul sau. Citeste si Dovada clara ca Roxana Ciuhulescu este…

- Roxana Ciuhulescu este insarcinata pentru a doua oara, iar prezentatoarea tv a facut anunțul la inceputul acestei saptamani, pe blogul personal. Prezentatoarea tv este mai fericita ca niciodata. Dupa ce a trecut printr-un divorț dureros, Roxana Ciuhulescu traiește cea mai frumoasa perioada din viața…

- Dupa mai mult de doua saptamani de competiții, Olimpiada de Iarna din Pyongchang a ajuns la final și urmeaza ceremonia de inchidere, care va sarbatori rezultatele sportivilor din toata lumea. Organizatorii spun ca ceremonia va reprezenta "spiritul perseverenței umane", scrie euronews.com.

- Judecatoarea condamnata la 7 ani de inchisoare in dosarul "Transferurilor" a facut nunta cu alai inainte de incarcerare. Fosta judecatoare s-ar fi maritat in secret chiar cu cateva zile inainte de condamnare, potrivit B1 TV. Citeste si: GRECO intervine in scandalul pe Legile Justitiei: Reprezentantii…

- Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericita ca in curand un bebelus va aparea in viata ei si a noului ei partener…

- Fostul presedinte al Rominiei, Traian Basescu a anuntat, luni, pe Facebook, ca va fi bunic pentru a patra oara. Anuntul a fost facut dupa ce Elena Basescu a confirmat ca este insarcinata in 6 luni."Mare bucurie Anul acesta, se va naste cel de al treilea copil al fiicei mele Elena. Ma bucur enorm ca…

- In sfarsit, fosta „blonda de la Cotroceni” va deveni mamica. Si bucuria este cu atat mai mare cu cat asteapta gemeni. Zvonurile ca Elena Udrea ar fi insarcinata au aparut inca de la sfarșitul lunii ianuarie, dupa ce a fost vazuta ieșind dintr-o clinica medicala, specializata in probleme ginecologice,…

- Fetita a murit dupa aproape doua luni de la evaluarea facuta de pediatrii timisoreni in vederea unui transplant de celule stem. Medicii au confirmat atunci observatiile doctorilor ieseni potrivit carora starea minorei era critica.

- Brigitte Sfat l-a inșelat pe Ilie Nastase și a facut public totul, la doar cateva zile dupa ce a anunțat ca divorțeaza de fostul tenismen . Bruneta a postat un mesaj sincer pe contul de socializare. Brigitte Nastase a recunoscut in postarea publica ca l-a inselat pe Ilie Nastase si este decisa sa indrepte…

- Autoritatile competente au reactionat in urma articolului de ieri in care ZIUA de Constanta prezenta situatia alarmata din centrul orasului. PET uri, cartoane, gunoaie menajere, dar si televizoare vechi au zacut pana astazi in santierul organizat pe locul fabricii de paine si al magazinului Dobrogea.Astazi,…

- Simona Florescu, fosta soție a actorului Ion Dichiseanu, a aflat cu stupoare despre moartea unuia dintre foștii ei iubiți. Cantareața Simona Florescu a fost casatorita cu legendarul actor ion Dichiseanu, impreuna cu care are o fata, Ioana. La sfarșitul anului 2008, la scurt timp dupa separarea de Ion…

- Irina Nicolae, fosta componenta a trupei de fete ASIA, a devenit mamica. Ea a adus pe lume o fetița. Irina Nicolae s-a facut remarcata in showbiz-ul romanesc pe vremea cand facea parte din trupa ASIA, una dintre cele mai de succes formații de fete din Romania. Irina Nicolae este casatorita cu Marius…

- Fosta sotie a celui care si-a ucis iubita, injunghiind-o cu un cutit, a dezvaluit cum au fost anii de casnicie cu militarul ucigas. Ea a mai spus ca are o fetita cu el, care este acum traumatizata, dupa ce a aflat ce a facut tatal sau.

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- O fetita din Targu Mures, cu pretul frigului si al foametei, a inapoiat o geanta plina cu bani. Horvat Ana este fetita despre care este vorba. Aceasta a gasit pe strada o borseta cu 800 de lei. La cei 10 ani ai sai, micuta stie ce inseamna cinstea, iar, cu sufletul plin de credinta, a inapoiat fiecare…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye…

- Bianca Rus nu mai vrea sa fie cat un urs! Celebra cantareata se lupta de ani buni cu surplusul de kilograme si nu reuseste decat sa adune pe trupul ei forme si mai voluptuoase. Recent, a fost ceruta in casatorie, iar anul acesta va imbraca si rochia de mireasa. Ca sa fie o mireasa sirena, Bianca apeleaza…

- La scurt timp dupa ce s-a casatorit, Sorina Docuz, ex-nevasta primarului Robert Negoita, a fost ”prinsa” intr-o telenovela. Fabulosul Madalin de la Giurgiu a facut luna de miere in Bali ”la pachet” cu proaspata sotie si... fosta partenera de viata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta,…

- Fosta sotie a lui Robert Negoita, Sorina Docuz, s-a casatorit in mare secret! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie in exclusivitate detaliile acestei cununii-bomba din showbiz-ul romanesc. Sorina, pe care o chema inca Negoita chiar daca a divortat de primarul Sectorului 3, s-a cununat…

- Fosta soție a polițistului pedofil a facut primele declarații despre gestul oripilant al celui cu care și-a imparțit viața. Femeia a marturisit ca toata „familia este șocata”, precizand ca agentul acuzat de abuzul asupra celor doi minori are un copil de 22 de ani, și nu doi, așa cum s-a vehiculat. “Sunt…

- Andy Roddick va deveni tata pentru a doua oara. Brooklyn Decker va naște o fetița, care va fi botezat Stevie. Andy Roddick și soția lui, Brooklyn Decker, vor fi parinți din nou. Roddick a dezvaluit ca Decker este insarcinata cu al doilea copil, in iulie, la International Tennis Hall of Fame. Cuplul…

- Zara Tindall, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, si sotul ei, fostul jucator de rugby Mike Tindall, asteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a cuplului, citata de PA. "Pot sa va confirm ca Zara este…

- Potrivit preotului Visarion Alexa, exista un loc in Romania pe care creștin-ortodocșii ar fi bine sa-l evite. Sarmizegetusa Regia, acolo unde anul trecut a avut loc un fenomen bizar , este unul dintre cele mai frumoase locuri din Romania, un templu pastrat pana in zia de azi și una dintre cele mai importante…

- Toata lumea il cunoaște pe petre Roman, care i-a fost soț Mioarei Roman, insa inainte acestuia, vedeta a mai fost maritata o data cu un barbat cu care o are pe Catinca. Mioara Roman a format o familie ani de zile cu fostul premier al Romaniei Petre Roman , cu care are o fata, pe Oana Roman. A fost parasita…

- Delia are planuri mari pentru anul 2018, dar se pare ca acestea nu au în vizor și muzica. Delia și-a anunțat apropiații ca se pregatește sa-și ia o pauza, ca simte nevoie sa se relaxeze, potrivit Wowbiz.ro. ”Delia vrea sa se retraga…

- Divorțurile anului 2017 au avut-o in prim plan pe Andreea Marin, prima dintre vedete care a deschis lista separarilor oficiale, la tribunal. Au urmat-o, apoi, Roxana Ciuhulescu, Maria Toader, Laurette, dar și Cici, de la Sistem. Anul care tocmai se va incheia nu a fost unul prea liniștit pentru cateva…

- Gigi Becali a strigat la Denis Alibec: ”Ești barbat, nu copil! Arunca, ma, calculatorul ala! Da-i doua picioare și sparge-l!”. Aflat intr-o situație critica, fara gol marcat in cele 12 etape jucate in Liga 1, Denis Alibec a fost bagat in ședința de catre Gigi Becali. Patronul FCSB l-a sunat pe capriciosul…

- In 2005, pe cand avea 67 de ani, Adriana Iliescu a ramas insarcinata prin inseminare artificiala, iar mai apoi a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, Eliza, scrie cancan.ro. Sarcina profesoarei a starnit o adevarata revolta in randul oamenilor de rand, carora li s-a parut ca este ingrizitor ca…

- Fericire mare in familia Deliei! Asteptarea a luat sfarsit pentru Oana Matache, care si-a strans fetita in brate pentru prima data. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are prima fotografie cu cea mai asteptata fetita din showbiz, care a venit pe lume in urma cu cateva minute.

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui, a sosit zilele trecute cu cadouri, pregatite împreuna cu liceenii de la Colegiul ”Gheorghe Lazar” a caror profesoara este, la serbarea de Craciun a copiilor care urmeaza centrul de zi al Fundatiei UCOS - "Un copil, o speranta" din…

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu a divortat de Mihai Ivanescu, dupa 10 ani de casnicie. Fetita lor, Ana Cleopatra, in varsta de 10 ani, a ramas alaturi de ea. Acum, vedeta pare mai fericita ca oricand, alaturi de un barbat care ii impartaseste pasiunile.

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In prezent, tanara se poate considera implinita din toate punctele de vedere. Are un sot care o iubeste si, anul viitor, urmeaza sa devina mamica. A

- Oana Zavoranu a vorbit pentru prima oara despre copil si sarcina. Cum a decis bruneta sa-si aduca bebelusul pe lume. Oana Zavoranu s-a transformat in cel mai mare dusman al mamicilor care militeaza pentru alaptatul in public. Bruneta a marturisit ca la un post de televiziune ca nu este de acord ca mamele…

- Jandarmeria face apel la oameni sa doneze sânge pentru fetița unui jandarm mort în accidentul produs sâmbata, în localitatea brașoveana Harman. Accidentul s-a soldat cu decesul a trei adulți și a unui copil. ”Fetița colegului nostru, sublocotenent Cioanca…