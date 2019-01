Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat, la Romania TV, ca inca mai are resursele morele și pshice sa o ia de la capat. "Maine este ziua mea și ma bucur ca o sarbatoresc in libertate", a spus Elena Udrea, precizand ca „am resurse morale și pshice sa o iau de la capat". Elena Udrea sustine…

- Valentin Dorel Sleapca, in varsta de 27 de ani, este tanarul dat disparut de tatal sau dupa ce nu a mai ajuns in Romania cu autocarul cu care venea din Londra. Tanarul a fost descoperit ulterior...

- A facut furori in anii ’90, odata cu lansarea mondiala, insa in Romania este in continuare unul dintre cele mai urmarite filme la TV! Este vorba despre „Home alone“ („Singur acasa“), pelicula ce este difuzata an de an, in luna decembrie, de Pro TV.

- Ultimele statistici ne arata ca Romania are peste 4 milioane de cetațeni care au ales calea strainatații, in cautarea unui trai mai bun pentru ei și familiile lor. Intre timp, tot mai mulți dintre copiii acestor romani raman singuri acasa. Statul știe prea puține despre aceștia, iar drama lor ajunge…

- Deznodamant trist pentru Cristian Ștefan Spinu, un tanar dat disparut in Italia inca de pe 15 noiembrie. Tanarul de 26 de ani a fost gasit fara viața in apele canalului Cannaregio din centrul istoric al Veneției. Cel care a observat trupul tanarului roman plutind la suprafața apei a fost un transportator…

- Romania a invins pe teren propriu, in Liga Natiunilor, 3-0, Lituania. A fost un meci in care naționala noastra a zburdat cu un adversar in sfarșit sub clasa pe care o aveau forbaliștii romani candva. Naționala condusa de Contra a obținut prima victorie acasa din acest turneu prin golurile marcate…

- "Niște oameni certați cu legea și cu bunul-simț cauta sa puna mana pe tot ce poate fi drept și cinstit in Romania. Cauta sa dea dreptații chipul și asemanarea lor. Eu cred ca e clar faptul ca Europa e de partea oamenilor cinstiți, a marii majoritați a romanilor. A celor care-și caștiga traiul…

- "Comisia Europeana intra intr-o zona politica care nu e justificata, pentru ca raportul e unul cu precadere tehnic. Am vazut o serie de abordari politice care pun sub semnul intrebarii modul in care CE lucreaza cu statele membre", a afirmat Tariceanu. El a criticat si adoptarea rezolutiei PE privind…