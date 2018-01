Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut un schimb de opinii consistent despre cooperarea noastra in domeniul securitații și am analizat situația de securitate din regiunile noastre, cu accent asupra evoluțiilor din regiunea Marii Negre și din dosarul nord-coreean", a declarat Klaus Iohannis. "Dupa cum este bine cunoscut,…

- Tariful de utilizare pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile și completarile ulterioare, informeaza CNAIR. Acest tarif a fost introdus in legislația…

- Rovinieta pentru camioane și dube s-a scumpit. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca majoreaza tarifele pentru rovinieta. In unele cazuri, prețul rovinieteri crește de pana la trei ori, in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, printre care și autoturisme,…

- Un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor anunța creșteri ale tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din Romania. Comform documentului, taxa de rovinieta pentru vehiculele de transport de marfa mai grele de 3,5 tone ar urma sa creasca cu cel puțin 85%. Rovinieta pentru…

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea…

- Executivul european "a derulat o evaluare aprofundata si a decis sa nu avanseze o propunere legislativa pentru a revizui regulile referitoare la accizele aplicate tigarilor", a explicat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Vanessa Mock.UE practica o acciza minima pentru tigarete,…

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea…

- - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetațenilor romani; - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica (PSD), sustine ca Romania si-a asumat niste angajamente la aderarea in Uniunea Europeana care trebuie respectate, nefiind vorba despre niciun ”atac la suveranitatea Romaniei”. Chirica sustine ca in acest moment, situatia Romaniei este mai rea decat a Poloniei."Situatia…

- Amendamentele adoptate de Camera Deputatilor, privind guvernanta corporativa, reprezinta un urias pas inapoi pentru companiile de stat si Romania, iar riscurile de coruptie si deteriorare a integritatii la nivelul acestor companii cresc dramatic, atrage atentia Greg Konieczny, CEO si manager de portofoliu…

- Asociatia patronala a industriei de software si servicii (ANIS) arata ca modificarile fiscale recente afecteaza semnificativ oportunitatile de dezvoltare a industriei locale, iar anul viitor cresterea industriei IT va fi franata, astfel ca 35.000 de angajatii din IT pot pierde cumulat 3 milioane…

- Organizațiile neguvernamentale și grupurile civice semnatare iau act cu revolta de modul și forma in care a inceput ieri adoptarea in Senat a legilor Justiției. Modificarea legilor Justiției pentru harțuirea magistraților și subordonarea politica a sistemului judiciar, dar și a legislației penale in…

- Conditiile restrictive aplicate prin lege Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane Tarom pun societatea in inferioritate concurentiala in raport cu ceilalti operatori aerieni, acestea produc sincope in gestionarea eficienta a bugetului de venituri si cheltuieli, existand astfel riscul de…

- Un proiect de lege care prevede ca amenzile pentru circularea pe drumurile publice fara rovinieta se vor prescrie in patru luni și nu șase ca pana acum, a fost inițiat de mai mulți deputați UDMR. Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea…

- Proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se afla pe agenda Camerei Deputaților, cu propunere de adoptare. Acesta deja a trecut de senatori…

- Pentru soferii care circula fara rovinieta, fapta se va prescrie in patru luni, nu in sase, cum este acum, iar amenda nu va mai fi insotita de o dovada. Sunt prevederi dintr-un proiect de lege ce ar putea primi, marti, vot final, la Camera Deputatilor. Este vorba despre proiectul de lege pentru modificarea…

- Dezbaterile pe Legea 304/2004 au fost reluate, joi, in comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache, principalul punct fiind infiintarea unei directii speciale de investigare a magistratilor. Deputatul PNL Catalin Predoiu a acuzat insa faptul ca Uniunea Nationala a Judecatorilor (UNJR) a…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania – UNTRR atenționeaza ca intarzierea implementarii unei scheme de rambursare a unei parti din supraaaciza „duce la migrarea consumului si la nevoia iminenta de majorare a tarifelor de transport rutier cu minimum 12%”. „In urma intarzierii total…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrage atentia Guvernului, Ministerului de Finante si Ministerului Transporturilor ca in urma intarzierii total nejustificate de rambursare a unei parti din supraacciza la carburanti, volumele de motorina alimentate de transportatorii…

- Executivul a aprobat miercuri un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacanțe parlamentare. Proiectul de lege propune abilitarea Guvernului sa emita ordonante in perioada cuprinsa intre incheierea celei…

- Sociologul Alfred Bulai a comentat prevederile legislative care dau posibilitatea poliției de a aplica amenzi chiar și de 850 de euro pentru contravenții precum plimbarea cațelului pe locul din dreapta fața, pentru geamuri fumurii, cauciucuri murdare sau aruncarea gumei de mestecat pe geam. Alfred…

- Cazarea in statiunile balneare din Romania s-ar scumpi de cateva ori, iar turismul balnear ar fi distrus, daca s-ar aproba sistemul de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominerale in forma in care este prezentat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Economiei,…

- Asta, dupa ce așa-zisa revoluție fiscala a Guvernului a pus in așteptare planurile mari. Este vorba despre proiecte de centre logistice, construcții rezidențiale, sau chiar de ridicarea, ori extinderea unor fabrici. Potrivit unor surse, premierul le-ar fi promis investitorilor ca PSD va modifica in…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in privința raportului MCV pentru Romania, ca acesta reprezinta un semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont. Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, țara noastra va face pași…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a declarat miercuri ca in raportul MCV al Comisiei Europene referitor la Romania se vede "un semnal de alarma clar cu privire la independența Justiției", precum și "ingrijorari legate de derapajele care se vad din politicile publice promovate de coaliție"."E un…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare și Verificare in domeniul justiției și luptei impotriva corupției (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont, se arata intr-un comunicat al Administrației...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca raportul Comisiei Europene privind MCV “reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont”. Va prezentam comunicatul Administratiei Prezidentiale: “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat dupa publicarea raportului MCV, seful statului criticandu-i pe cei care urmaresc sa opreasca intarirea reformelor justitiei si combaterea luptei impotriva coruptilor. mai mult, acesta le cere celor de la guvernare sa tina cont de sugestiile Comisiei Europene.

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare si verificare in domeniul justitiei si luptei impotriva coruptiei (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont. Daca actiunile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca raportul Comisiei Europene privind MCV “reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont”. Va prezentam comunicatul Administratiei Prezidentiale: “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul…

- Iohannis, dupa raportul MCV: E un serios semnal de alarma de care coalitia trebuie sa tina cont Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, legat de raportul MCV pentru Romania, ca acesta reprezinta un semnl de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont, iar daca actiunile…

- "Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a Legilor Justiției vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, Romania va face pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva

- Președintele Klaus Iohannis spune ca noul raport MCV reprezinta un semnal de alarma iar Romania risca sa faca pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției. Șeful statului mai precizeaza și faptul ca se va folosi de toate mijlocele ce ii sunt la dispoziție…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare in domeniul justiției și luptei impotriva corupției (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont. Daca acțiunile Guvernului…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a declarat miercuri ca in raportul MCV al Comisiei Europene referitor la Romania se vede "un semnal de alarma clar cu privire la independența Justiției", precum și "ingrijorari legate de derapajele care se vad din politicile publice promovate de coaliție".…

- Romania nu este pregatita sa faca fata modificarilor anuntate la Codul fiscal, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, presedintele organizatiei judetene a PNL Buzau, deputatul Cristi Romanescu. Citeste si: Conducatorul tezei de doctorat a lui Kovesi, LOVITURA pentru sefa DNA. Propunere…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minuțios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat, pentru AGERPRES, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania și Bulgaria.Citeste si: Sotul unei…

- Costurile de poluare a aerului s-ar reduce cu 500 de milioane de euro daca ar creste cu 7% rata utilizarii autobuzelor si autocarelor in Uniunea Europeana, atrage atentia Uniunea Nationala de Transportatori Rutieri din Romania (UNTRR), citand concluziile Comisiei Europene, care a publicat miercuri a…

- Costurile de poluare a aerului s-ar reduce cu 500 de milioane de euro daca ar crește cu 7% rata utilizarii autobuzelor și autocarelor in Uniunea Europeana, atrage atenția Uniunea Naționala de Transportatori Rutieri din Romania (UNTRR), citand concluziile Comisiei Europene, care a publicat miercuri…

- Transportatorii cer cresterea sumei returnate din acciza pe carburanti Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat luni, Guvernului, sa initieze cat mai rapid noua procedura de rambursare a supraaccizei la carburanti pentru a mentine un cost al motorinei pentru…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat luni, Guvernului, sa initieze cat mai rapid noua procedura de rambursare a supraaccizei la carburanti, cu o valoare rambursata de minimum 5 eurocenti/litru, fata de 4 eurocenti/litru in perioada anterioara. „Fiecare…

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) avertizeaza ca nivelul taxei clawback a crescut, din nou, cu 25%, fapt ce va duce la disparitia mai multor medicamente ieftine si la „prabusirea industriei farmaceutice locale”, potrivit unui comunicat de presa citat de MEDIAFAX.Citeste…

- Consilierul de stat in cadrul Administrației Prezidențiale Diana Loreta Paun a declarat marți ca lipsa respectului fața de profesia medicala contribuie la degradarea statutului angajaților din domeniu, dar și a actului medical, intrucat succesul tratamentului depinde și de buna comunicare dintre…

- Romania a deviat, in ultimii cațiva ani, de la obiectivele bugetare pe termen mediu și este acum singurul stat membru al Uniunii Europene aflat intr-o procedura de deviere, a declarat vineri Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru euro și dialog social, stabilitate…

- Drumul catre distrugerea firmelor romanești de transport internațional este pavat cu intenții bune, avertizeaza Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania . Acordul recent al Miniștrilor Muncii din UE cu privire la revizuirea Directivei detașarii lucratorilor, acceptat in mod surprinzator…

- Parlamentul European dat astazi unda verde inceperii negocierilor cu Consiliul European pe Directiva pentru Detașarea Lucratorilor, un dosar extrem de important pentru Uniunea Europeana și cu implicații semnificative pentru forța de munca din Romania. Vorbind din perspectiva impactului asupra…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita autoritaților sa elaboreze cat mai rapid noua schema de rambursare a supraaccizei, pentru a menține o valoare competitiva a costului motorinei pentru transportatorii romani. "UNTRR își exprima sprijinul…

- Municipiul Alba Iulia este primul oraș din Romania care obține premiul internațional “Trofeul Orașului IRU 2017”, alaturandu-se campaniei globale pentru mobilitate inteligenta – Smart Move, derulata de UNTRR in Romania. Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania – UNTRR, membra activa…