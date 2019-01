ROVINIETĂ 2019: Ce se întâmplă cu tarifele şi ce amenzi riscă şoferii care circulă fără rovinietă Pentru autoturisme, tarifele rovinietei sunt de 3 euro pentru șapte zile, 7 euro pentru 30 de zile, 13 euro pentru 90 de zile și 28 de euro pentru 12 luni. In cazul vehiculelor de transport marfa cu masa totala admisibila tehnic (MTMA) mai mica sau egala cu 3,5 tone, tarifele pentru rovinieta sunt de 6 euro pentru șapte zile, 16 euro pentru 30 de zile, 36 de euro pentru 90 de zile și 96 de euro pentru 12 luni. Pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mica sau egala cu 7,5 tone tarifele rovinietei sunt de 4 euro pentru o zi, 16 euro pentru șapte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Tarifele pentru rovinieta in acest an pornesc de la 3 euro pentru automobile, pe o perioada de șapte zile, valorile ramanand neschimbate fața de cele de anul trecut. Șoferii care circula fara rovinieta risca amenzi usturatoare.

