Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Buzau invita entitațile implicate intr-un proiect finanțat de Uniunea Europeana sa-l promoveze cu ajutorul #EUInmyRegion. Comisia Europeana lanseaza concursul de relatari Europa in regiunea mea, prin care incurajeaza cetațenii sa descopere proiectele europene aflate in derulare…

- Seful statului va fi prezent la sediul central al PNL de la ora 18,30, a mentionat sursa citata. Partidul National Liberal aniverseaza vineri 144 de ani de la infiintare printr-un eveniment care va avea loc la sediul central al partidului. Presedintele liberal, Ludovic Orban, a declarat intr-un interviu…

- Partidul National Liberal aniverseaza vineri 144 de ani de la infiintare printr-un eveniment care va avea loc la sediul central al partidului si la care a fost invitat si presedintele Klaus Iohannis. Presedintele liberal, Ludovic Orban, a declarat intr-un interviu acordat AGERPRES ca PNL va deschide…

- Un pui de babuin, de nici o luna de zile, cel mai probabil o fetita, este noua atractie a Gradinii Zoologice din municipiul... The post Un pui de babuin s-a nascut la o gradina zoologica din vestul tarii! Sunteti invitati sa-i gasiti un nume appeared first on Renasterea banateana .

- Primaria Capitalei, prin Opera Comica pentru Copii (OCC), ii invita pe cei mici, alaturi de parinții lor, la Festivalul Opera Copiilor (FOC). Timp de 4 weekend-uri pline, Opera Comica pentru Copii ii sarbatorește pe cei mici la Festivalul Opera Copiilor (FOC). In perioada 24 mai – 16 iunie, copiii sunt…

- Primaria Rovinari aduce in atenția cetațenilor faptul ca, potrivit legislatiei in vigoare, proprietarii sau deținatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația sa desfașoare lucrari de…

- Cei de la Asociația „Stea” din Satu Mare ofera legume proaspete, prețul unui cos fiind de 23 de lei. Coșul cu legume conține: 4 legaturi de ridichi roșii; o legatura de ceapa verde; o legatura de usturoi verde și o legatura de rucola. „Vedetele saptamanii viitoare: ridichile roșii, crocante și delicioase…

- Inscrierea in invațamantul primar 2019-2020 Conform Ordinului MEN nr. 3.181/2019 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul Post-ul De astazi incepe inscrierea copiilor in clasa 0. Tel verde pentru parinții care au nelamuriri apare prima data in Gazeta…