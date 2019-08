Roverul ExoMars, construit de Airbus, e gata pentru teste

Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii si-au facut stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire (aproximativ 4,2 miliarde de euro) de teama unui Brexit fara acord. Potrivit unui sondaj realizat de societatea financiara Premium Credit, o persoana din cinci a cheltuit in…

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat, joi, un proiect de acordare accelerata a vizelor pentru a atrage "cele mai bune creiere" si a permite Marii Britanii "sa continue sa fie o superputere stiintifica" dupa Brexit. Programat pentru 31 octombrie, Brexit-ul ii ingrijoreaza pe cercetatorii…

- Prima femeie presedinte al Estoniei, Kersti Kaljulaid (49 de ani), a participat in acest weekend la Turul Frantei pentru amatori, incheind cursa in prima jumatate a clasamentului. Mai exact, Kersti Kaljulaid s-a clasat pe locul 6072, intre cei circa 16.000 de participanti, ocupand locul 28…

- Televiziunea de stat iraniana a informat ca Gardienii Revolutiei au capturat un petrolier strain cu 12 persoane la bord, acuzat de contrabanda cu petrol. Conform presei iraniene, petrolierul transporta ilegal petrolul de la traficantii iranieni catre clienti straini si a fost interceptat la…

- Un numar de 14.082 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in luna iunie 2019, in crestere cu 15% fata de perioada similara a anului trecut, cand au fost inmatriculate 12.241 autoturisme, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), care citeaza statistica Directiei…

- Presedintele Bancii centrale a SUA (Fed) Jerome Powell a apreciat miercuri ca proiectul de criptomoneda al retelei sociale Facebook ridica "multe ingrijorari serioase cu privire la viata privata, spalarea banilor, protectia consumatorilor si securitatea financiara", informeaza AFP. Reteaua…

- IAG, proprietarul British Airways (BA), a anuntat luni ca Oficiul de reglementare in domeniul datelor din Marea Britanie (ICO) intentioneaza sa impuna o amenda de 183,4 milioane de lire sterline (229,8 milioane de dolari), dupa furtul de anul trecut al datelor clientilor de pe site-ul operatorului aerian.…

- Finlanda a preluat luni de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul "O Europa sustenabila - Un viitor sustenabil'". Promovarea "leadership-ului global in privinta actiunii climatice" al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar,…