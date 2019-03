Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de 568 milioane euro cu fonduri europene va fi implementat in domeniul asistentei sociale, urmand sa fie angajati inca 4.000 de asistenti maternali, a anuntat, marti, ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Ea participat, alaturi de premierul Viorica Dancila, la ceremonia…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș au semnat, ieri, la sediul ... The post Milioane de euro pentru modernizarea asistenței sociale in județul Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Peste doua milioane de lei fonduri REGIO vor fi investite in modernizarea scolii din localitatea Stremt, judetul Alba, urmand ca la sfarsitul anului 2021 elevii acesteia sa beneficieze de o cladire complet modernizata si de dotari noi pentru cursuri.

- Administraaia locala din orasul Cugir a obainut o finantare de peste 2,5 milioane de lei din fonduri europene pentru amenajarea unei cantine sociale si a unui centru pentru servicii de ingrijire la domiciliu.

- Valoarea totala a proiectelor contractate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 in Regiunea Vest a depașit 500 de milioane de euro. La nivelul regiunii au fost contractate 388 de proiecte, cu o valoare totala de 501,62 milioane euro, din care 407,98 milioane de euro reprezinta valoarea…

- Ministerul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, se opune propunerii europene de suspendare sau reducere a alocarilor de fonduri europene pentru tarile care ameninta statul de drept, scrie AFP.

- Doua creșe, o gradinița, lucrari la Spitalul Municipal și construirea unui centru multifuncțional in Ronaț sunt cele cinci proiecte depuse de Primaria Timișoara la finalul anului trecut pentru obținerea de fonduri europene. Ele totalizeaza aproximativ 27,5 milioane de lei, adica aproape 6 milioane de…

- Proiectul "Sprijin și asistența pentru sectorul social al Moldovei 2017-2019", finanțat de Agenția Ceha pentru Dezvoltare și implementat de Caritas Republica Ceha in parteneriat cu “People in Need” și AO „HomeCare” vine cu noi oportunitati pentru viitorii specialisti din domeniul asistentei sociale…