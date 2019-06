Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rovana Plumb a exprimat, sambata, convingerea ca Viorica Dancila va fi un lider foarte bun si sub conducerea acesteia, PSD isi va recapata credibilitatea in fata cetatenilor. "Eu o cunosc pe doamna presedinte de 20 de ani, sunt convinsa ca PSD sub conducerea doamnei presedinte…

- Liderul social-democratilor damboviteni, Rovana Plumb, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-a depus mandatul in cadrul Comitetului Executiv Judetean, in care s-a facut analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare, iar colegii sai din organizatie au reconfirmat-o…

- Liderul social-democratilor damboviteni, Rovana Plumb, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-a depus mandatul in cadrul Comitetului Executiv Judetean, in care s-a facut analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare, iar colegii sai din organizatie au reconfirmat-o…

- Presedinta PSD Dambovita, Rovana Plumb, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca organizatia o sustine pe Viorica Dancila la conducerea PSD. "Din punctul meu de vedere, organizatia PSD Dambovita considera ca premierul Romaniei trebuie sa fie si presedintele partidului. Sigur,…

- PNL organizeaza sambata, de la ora 11.00, in Piata Victoriei, devenita un simbol al protestelor antiguvernamentale, mitingul de lansare a candidaților partidului pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. La eveniment a fost invitat si presedintele Klaus Iohannis, care este, la randul lui, in campanie…

- Inca o confirmare a tensiunilor din PSD pe subiectul remanierii. Social-democrații ii pun in carca Vioricai Dancila refuzul lui Klaus Iohannis de a numi cei trei miniștri propuși in Comitetul Executiv și fac presiuni ca premierul sa vina cu restructurarea in Parlament. Secretarul general al PSD, Codrin…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca PSD și ALDE au peste 30 de voturi in plus, fața de cele necesare pentru a trece Guvernul și i-a dat asigurari Vioricai Dancila ca in cazul in care vine cu restructurarea Guvernului in Parlament, nu va fi absolut nicio problema.”Am auzit multe tampenii…

- ​​Liderii Coaliției se stâng în biroul lui Liviu Dragnea, pentru a discuta planul PSD-ALDE dupa refuzul președintelui Iohannis de a numi noii miniștri propuși de PSD-ALDE. Surse social-democrate susțin ca se ia în calcul o amânare a restructurarii, preferându-se…