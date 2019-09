Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 11:38 – Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a respins astazi candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pentru transporturi, au declarat pentru AGERPRES surse de la Bruxelles. (Agerpres) Europarlamentarul PSD Rovana Plumb ar urma sa afle astazi daca poate…

- "Breaking News: RESPINsI din nou la VOT acum, amandoi candidatii, Plumb si Trocsany. Guvernele Romaniei si Ungariei trebuie sa propuna alti candidati", a scris Rares Bogdan pe Facebook. Comisia JURI respinsese initial ordinea de zi si a dat doar o decizie privind cei doi candidati. …

- "Tot ceea ce s-a intamplat in ultimele zile - atat la votul din Parlamentul European, dar mai ales reactiile celor din tara - nu ma face sa am mai putina incredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotriva. Rovana are, in continuare, sustinerea mea neconditionata. O cunosc de multi ani, am muncit…

- Candidatura lui Laszlo Trocsanyi, candidat la postul de comisar european pentru vecinatate si extindere, a fost respinsa joi de Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI), au declarat pentru AGERPRES surse europarlamentare de la Bruxelles. Impotriva candidaturii lui…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…