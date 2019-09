Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat joi ca este interesata ca urmatoarea propunere pentru postul de comisar european din partea Romaniei sa fie acceptata in Parlamentul European.

- Candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pentru Transporturi a fost respinsa joi de Comisia Juridica a Parlamentului European, a anuntat eurodeputatul PNL Siegfried Muresan pe contul sau de Facebook. ‘Candidatura Rovanei Plumb a fost respinsa acum cu larga majoritate de Comisia Juridica…

- Comisia Juridica a Parlamentului European are pe ordinea de zi a sedintei de joi, la ora 11.00 (ora Romaniei), "cercetarea unui conflict de interese posibil sau real al unui comisar desemnat", potrivit orarului postat pe site-ul PE. Audierea Rovanei Plumb in comisie a fost anuntata si de europarlamentarul…

- Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, afirma ca, in cazul in care Rovana Plumb, propusa pentru portofoliul Transporturilor in Comisia Europeana, va fi respinsa, Romania poate desemna un alt candidat, care va primi acelasi portofoliu. "Pentru ca intuiesc ca vom fi acuzati, daca votam…

- "Pentru ca intuiesc ca vom fi acuzati, daca votam impotriva doamnei Plumb, ca nu aparam interesele tarii noastre si ca din cauza noastra Romania risca sa piarda un portofoliu important, vreau sa precizez cat se poate de clar: daca Rovana Plumb va fi respinsa, Romania poate desemna un alt candidat…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan precizeaza ca doar Romania si Italia nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european si ca, din aceasta cauza, Romania a pierdut pozitia de vicepresedinte al Comisiei Europene si sansa de a primi un portofoliu important in executivul european.…

- „Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, si Romania, care are Guvernul Dancila. Ce s-a intamplat si ce urmeaza? Pana in acest moment 25 de state membre ale Uniunii Europene au trimis…