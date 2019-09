„Tot ceea ce s-a intamplat in ultimele zile - atat la votul din Parlamentul European, dar mai ales reacțiile celor din țara - nu ma face sa am mai puțina incredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotriva. Rovana are, in continuare, susținerea mea necondiționata.

O cunosc de mulți ani, am muncit impreuna, știu masura profesionalismului Rovanei și a bunei-credințe cu care și-a facut mereu treaba. Știu ca ar exercita acest mandat de comisar european in bune condiții și am certitudinea ca, pentru Rovana Plumb, spre deosebire de alții, ar prima intotdeauna interesele și politicile europene…