- Ursula von der Leyen, presedinta aleasa a Comisiei Europene, trebuie sa le ceara guvernelor ungar si roman sa propuna noi candidati pentru postul de comisar european daca cei doi candidati, Laszlo Trocsanyi si Rovana Plumb, nu isi pot solutiona conflictele de interese sesizate de membrii Comisiei…

- Laszlo Trocsanyi a fost ministru al Justitiei intr-o perioada in care Ungaria era acuzata de autoritatile de la Bruxelles pentru derapaje in ceea ce priveste statul de drept. Ca si in cazul Rovanei Plumb, respingerea a fost determinata tot de nereguli in ceea ce priveste declaratia de avere,…

- Candidatura lui Laszlo Trocsanyi, candidat la postul de comisar european pentru vecinatate si extindere, a fost respinsa joi de Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI), au declarat pentru AGERPRES surse europarlamentare de la Bruxelles. Impotriva candidaturii lui…

- Europarlamentarul PPE Siegfired Mureșan a anunțat, joi, pe Facebook ca Rovana Plumb a fost respinsa la vot de Comisia Juridica din Parlamentul European. Potrivit liberalului, fara acest aviz, Rovana Plumb nu poate fi comisar european. "Breaking news. Candidatura Rovanei Plumb a fost respinsa acum cu…

- ​Rovana Plumb, propunerea României de comisar european, a fost respinsa de comisia juridica a Parlamentului European, „cu o larga majoritate”, a declarat europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan. Împotriva Rovanei Plumb au votat 15 europarlamentari, 6 au votat pentru…

- Comisia Juridica a Parlamentului European are pe ordinea de zi a sedintei de joi, la ora 11.00 (ora Romaniei), "cercetarea unui conflict de interese posibil sau real al unui comisar desemnat", potrivit orarului postat pe site-ul PE. Audierea Rovanei Plumb in comisie a fost anuntata si de europarlamentarul…

- "Rovana Plumb NU a obținut unda verde a Comisiei Juridice a Parlamentului European privind condițiile pentru a deveni comisar european. Comisia Juridica a Parlamentului European a decis acum sa o invite maine pe Rovana Plumb la o audiere excepționala ca urmare a informațiilor contradictorii…

- Declarație neașteptata a ambasadorului român la Londra dupa ce Rovana Plumb a fost propusa oficial comisar european la Transporturi. Dan Mihalache susține ca a fi în executivul de la Bruxelles „nu este un concurs de competențe sau de aptitudini”, ci „o chestiune de negociere…