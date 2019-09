"Azi am oferit colegilor europarlamentari din Comisia Juridica, așa cum mi-au solicitat, clarificari suplimentare. Prevederi diferite au facut sa existe diferențe intre declarația financiara conform codului de conduita al comisarilor depusa la Bruxelles și declarația de avere depusa in Romania. Pana la aceasta ora nu am primit nicio comunicare oficiala din partea Comisiei Juridice in urma audierii mele", arata Rovana Plumb in prima reacție publica dupa ce Comisia Juridica din Parlamentul European a transmis președintelui Comisiei, Ursula van der Leyen, ca nu poate accepta in funcția de comisar.