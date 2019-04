Stiri pe aceeasi tema

- Pozitia afisata pe site-ul PES pe tema situatiei statului de drept din Romania "nu este una statutara si asumata in ansamblu de PES, ci mai degraba o declaratie politica in context electoral, generata de dezinformari", sustine presedintele OFSD, Rovana Plumb. "Nu intram in jocuri electorale nici macar…

- Romania prinde viteza nu doar la capitolul creștere economica, ci și in ceea ce privește absorbția fondurilor europene, de unde am pornit cu un imens deficit la preluarea guvernarii de catre PSD.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cand minciuna se transforma in normalitate, imaginea conteaza mai mult decat sanatatea a milioane de romani, iar parerile personale sunt enuntate cu convingere de specialist in domeniu, se pune in pericol un intreg sistem. Sistemul Sanitar din Romania si munca a zeci de medici specialisti cu recunoastere…

- De asemenea, dezvoltarea capacitatilor de productie a energiei din surse regenerabile, combaterea somajului pe termen lung sau trecerea de la ocupare la pensionarea activa vor fi parte a noii viziuni de programare.In cadrul dezbaterii, oficialul MFE a prezentat prioritatile de investitii…

- „Trebuiau sa spuna sincer și sa nu foloseasca acuzații false pentru a ieși (din Tratatul INF – n.r.), a comentat presedintele rus Vladimir Putin anuntul american privind retragerea din Tratatul INF. ”Ei incalca totul, apoi cauta scuze și desemneaza vinovații. Suntem obligați sa raspundem acuzațiilor…

- Presedintia romana a Consiliului UE a inceput marti negocierile cu Parlamentul European pentru asigurarea celor mai bune premise de utilizare a viitorilor bani europeni, prevazuti prin Politica de Coeziune, informeaza miercuri Ministerul Fondurilor Europene, intr-un comunicat. Primul trialog…

- Birourile permanente reunite au stabilit ca in sedinta de miercuri sa aiba loc dezbaterile generale asupra proiectelor pana la ora 20,00, urmand ca joi sa fie dezbateri asupra articolelor si anexelor. Votul final este programat vineri. Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a prezentat…

- Asociația Municipiilor din Romania (AMR) ar trebui dizolvata de catre o instanța judecatoreasca deoarece urmarește un alt scop decat cel pentru care s-a constituit, ... The post Deputat Ioan Dirzu/ Declarație politica: ”Asociația Municipiilor din Romania ar trebui dizolvata. A devenit partid politic”…