Rovana Plumb, portofoliu în CE. Ursula von der Leyen a decis Romania a primit portofoliul Transporturilor. Așadar, Rovana Plumb va fi comisar european pentru Transporturi, in Comisia condusa de Ursula von der Leyen. Anunțul oficial a fost facut in urma cu puțin timp, intr-un comunicat de presa, postat pe site-ul Uniunii Europene. Romania dorea sa conduca din nou un portofoliu important și țintea unul din cele trei: Energie, Transport sau Mediu. Amintim ca, in cursul zilei de ieri, tot printr-un comunicat media, Ursula von der Leyen și-a desemnat viitoarea echipa in Comisia Europeana. Președintele Comisiei Europene a ales-o din partea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce portofolii de comisari vor primi țarile membre UE Întrevederea prim-ministrului Viorica Dancila (dr) cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (stg). Foto: gov.ro. La Bruxelles, președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmeaza sa anunțe astazi…

- Ursula von der Leyen și-a dat, luni, acordul cu privire la primul draft al listei comisarilor europeni desemnați, nominalizari furnizate de Consiliul Uniunii Europene. Acest lucru vine ca urmare a unei serii de interviuri pe care președintele Comisiei Europene le-a ținut in ultimele saptamani cu…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, va participa, miercuri si joi, la Helsinki, Finlanda, la reuniunea informala a ministrilor Apararii din statele membre ale UE, informeaza MApN.Citește și: Și-a facut harakiri! Demisie din Guvernul Dancila Potrivit sursei citate, reuniunea va…

- Potrivit sursei citate, reuniunea va fi prezidata de Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, iar la lucrari au fost invitati sa participe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si secretarul general adjunct al ONU pentru…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat dupa ce iși incheie actualul mandat de la Bruxelles se retrage din viața politica. Dupa incheierea mandatului, "nu voi mai fi activ din punct de vedere politic. Voi scrie, voi face plimbari lungi”, a declarat Juncker intr-un interviu pentru…

- Consiliul l-a numit oficial pe ministrul spaniol de externe dupa ce a primit unda verde din partea presedintei alese a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 26 iulie, a declarat luni un purtator de cuvant la Bruxelles. Pentru ca el sa-si asigure mandatul, care va dura pana la sfarsitul lunii…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basesc, acum membru al Parlamentului European, a ținut o cuvantare despre R. Moldova in plenul Legislativului UE. Acesta s-a adresa inaltei reprezentante UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini, spunand ca UE ar trebui sa ofere o…

- In momentul in care incep acest articol, in negocierile de la Bruxelles se profileaza un nou favorit pentru sefia Comisiei Europene: ministrul german al Apararii, doamna Ursula von der Leyen. Nu ar fi exclus ca, pana ce el va fi incheiat, sa apara un nou nume - plus, eventual, candidati pentru restul…