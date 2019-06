Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia de femei a PSD o va sustine pe premierul Viorica Dancila pentru presedintia partidului, in cazul in care aceasta va candida, a anuntat, luni, presedintele organizatiei, Rovana Plumb. "Daca doamna presedinte Viorica Dancila va candida la functia de presedinte PSD, organizatia de femei, pe…

- Organizatia de femei a PSD o va sustine pe premierul Viorica Dancila pentru presedintia partidului, in cazul in care aceasta va candida, a anuntat, luni, presedintele organizatiei, Rovana Plumb. "Daca...

- Președinta organizației de femei a PSD, Rovana Plumb, a anunțat o vor vota pe Viorica Dancila, daca va candida la șefia partidului.''Saptamana viitoare va fi o noua intalnire a femeilor din PSD, data va fi anunțata. Daca doamna președinte Viorica Dancila va candida, cu siguranta, organizația…

- PNL organizeaza sambata, de la ora 11.00, in Piata Victoriei, devenita un simbol al protestelor antiguvernamentale, mitingul de lansare a candidaților partidului pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. La eveniment a fost invitat si presedintele Klaus Iohannis, care este, la randul lui, in campanie…

- Dupa debarcarea lui Adrian Țuțuianu din PSD, județul Dambovița a ajuns moșia Rovanei Plumb. Și ca mare vataf al județului, mai ales ca este nr.1 pe lista candidaților PSD la alegerile europarlamentare, Rovana Plumb a decis sa organizeze, sambata, la orele 12.00, la Targoviște un mare miting electoral,…

- Cristian Tudor Popescu a comentat in termeni foarte duri situația in care se afla in acest moment Liviu Dragnea, dupa ce Viorica Dancila a preferat calea indicata de Klaus Iohannis. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 refuzul presedintelui Iohannis cu privire la remanierea ceruta…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a transmis, in aceasta seara, președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, propunerile de numire a noilor miniștri pentru portofoliile Ministerului Justiției, Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.”Totodata, premierul…

- Comitetul Executiv al PSD de miercuri trebuie sa decida daca-l mai sustine sau nu pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Anuntul a fost facut de senatorul Claudiu Manda. Ministrul Justitiei, care tocmai a aflat ca miercuri se va vota si motiunea simpla care il vizeaza, la Senat, spune ca va sta in…