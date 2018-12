Stiri pe aceeasi tema

- Liderii opoziției incearca sa faca drept cadou romanilor de Craciun un guvern fara Viorica Dancila. Moțiunea de cenzura este scrisa și va fi depusa oficial vineri, pentru ca votul sa fie dat saptamana viitoare. The post Opoziția s-a decis. Vineri depune moțiunea de cenzura appeared first on deBanat.ro…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut miercuri, in Parlament, partidelor din opoziție, ca pe perioada celor șase luni de zile in care Romania va exercita președinția Consiliului UE sa existe o „pace politica” și „consens”.Dancila a spus ca mandatul Romania in fruntea Consiliului UE, care va…

- Premierul Viorica Dancila prezinta miercuri in Parlament Programul de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, legislaticul urmand sa adopte o declaratie in legatura cu presedintia Consiliului.

- "PNL considera ca Guvernul Dancila este cel mai prost guvern din istoria Romaniei si trebuie inlocuit cu un guvern mult mai bun pentru Romania, un guvern care sa aiba capacitatea sa exercite in cele mai bune conditii presedintia Consiliului UE si care sa aduca beneficii maxime de pe urma acestei…

- Calin Popescu-Tariceanu a declarat, marti, ca premierul Viorica Dancila va fi chemata in plenul Parlamentului miercuri, exact in ziua in care Opozitia vrea sa depuna motiunea de cenzura.

- Surse liberale au declarat pentru „Adevarul” ca Opozitia va depune miercuri.motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Documentul ar urma sa ajunga in Biroul Permanent al Camerei acolo unde se va stabili calendarul dezbaterii si al votului.

- Deputatul USR Cristian Ghinea a declaratm sambata, ca dupa demisia lui Victor Negrescu din funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene ”rețeta dezastrului este completa”.”Victor Negrescu, cel care se ocupa de pregatirea preluarii președinției Consiliului UE de catre Romania, și-a dat…

- Luna noiembrie ar putea aduce schimbari majore pe scena politica din Romania. Grupurile politice poarta negocieri aprinse pe motiunea de cenzura si se pare ca exista sanse sa treaca. Asta inseamna ca exista o majoritate politica pentru a...