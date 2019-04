Rovana Plumb: Nu intrăm în jocuri electorale "Nu intram in jocuri electorale nici macar daca ele vin de la colegi din PES! Acea pozitie afisata ieri pe site-ul PES nu este statutara, ci reflecta mai degraba o declaratie politica in context electoral. In realitate, situatia PSD nu a fost discutata in cadrul intalnirii PES. Este trist ca propaganda anti-PSD a ajuns atat de departe incat sa influenteze inclusiv opiniile unora dintre colegii PES. Este cu atat mai trist cu cat acest lucru se intampla in cadrul aceleiasi familii politice", a declarat Rovana Plumb, potrivit unui comunicat al PSD transmis joi. Potrivit acesteia, lucrurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro Potrivit acesteia, lucrurile…

Stiri pe aceeasi tema

- "Acest tratament al unor colegi din PES este inadmisibil. Ne putem astepta la mistificari si acuzatii fara acoperire din partea adversarilor politici ai PSD, dar nu din partea propriei familii. Intelegem ca, in realitate, situatia PSD nu a fost discutata in cadrul intalnirii PES, ceea ce indica faptul…

- Anuntul a fost facut de presedintele PES, Serghei Stanișev, care a mai precizat ca o discutie formala cu social-democratii romani va avea loc in luna iunie, la intalnirea presedintiei PES. Pana atunci, PSD nu va fi invitat la niciun eveniment al socialistilor europeni. "La intrunire, presedintele Serghei…

- Președintele Partidului Socialiștilor Europeni, Segei Stanishev, a anunțat ca au fost inghețate relațiile cu Partidul Social Democrat din Romania pana in momentul in care aceștia nu-ți vor reafirma atașamentul fața de valorile statului de drept și nu vor respecta recomandarile Comisiei Europene.Citește…

- In ședința de joi, Parlamentul european a votat un acord formal privind condiționarea acordarii fondurilor europene in funcție de respectarea statului de drept, a anunțat europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Mureșan arata ca ”Am confirmat astazi in Parlamentul…

- Liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, a declarat, sambata, ca a fost surprins sa vada ca Guvernul nu sprijina candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, precizand ca Romania ar trebui sa fie mandra o funcție ca aceasta ar putea fi ocupata de un roman.„Acum…

- "Suntem partidul care ii critica pe altii cand incalca statul de drept, cand ataca libertatea presei, cand pun judecatorii sub control politic, cand opresc lupta impotriva coruptiei, trebuie sa vorbim deschis daca vedem asemenea probleme in familia noastra. Acesta este un mesaj care a fost transmis…

- Premierul Viorica Dancila a avut, joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, una dintre temele acordate fiind legata de statul de drept si independenta justitiei in Romania.

- Guvernul intenționeaza sa-și asume obiectivul de adoptare a monedei euro de catre România în anul 2024, a declarat premierul Viorica Dancila, la începutul ședinței Executivului de miercuri. "Astazi, Guvernul îsi va însusi aceste documente în vederea asumarilor…