- Ursula von der Leyen și David Sassoli au discutat joi despre Rovana Plumb și Laszlo Trocsany, candidații Romaniei și Ungariei la funcția de comisar european, respinși in comisia JURI, transmite un purtator de cuvant al CE. PE va transmite o scrisoare cu decizia luata și recomandarile comisiei JURI.„…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a transmis joi ca și președintel Comisiei Europene este raspunzator pentru votul negativ primit joi de Rovana Plumb in Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) a Parlamentului European pentru funcția de comisar european.„Am spus de la inceput ca Rovana Plumb…

- Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat modul cum vor fi repartizate portofolile in Executivul de la Bruxelles. Comisarul european din partea Romaniei a primit portofoliul Transporturilor

- Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, isi prezinta marti, 10 septembrie, noua echipa care va alcatui executivul european. Von der Leyen si-a dat luni acordul in ce priveste lista comisarilor desemnati de statele membre, ce i-a fost pusa la dispozitie de Consiliul Uniunii Europene,…

- Presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat o pe Rovana Plumb in postul de comisar european din partea Romaniei. Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a anuntat ca se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european. Si liberalii au anuntat ca Romania risca…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, sustine ca Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, nu a acceptat-o pe Rovana Plumb pentru o functie de comisar european, ci a fost pusa in fata faptului implinit de Guvernul Romaniei. Mai mult, Orban sustine ca von der Leyen i-ar fi cerut premierului…

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat ca, in cazul in care se confirma ca portofoliul de comisar european destinat Romaniei va fi gestionat de Rovana Plumb, "este clar ca a fost doar o negociere politica" si a sustinut ca Rovana Plumb are "profilul unui om politic slab", transmite…