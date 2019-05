Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD a decis miercuri inlocuirea din functie a ministrilor Rovana Plumb, Natalia Intotero si Tudorel Toader, au precizat surse politice prezente la reuniune. In locul acestora au fost agreate ca propuneri deputatul Oana Florea la Ministerul Fondurilor Europene,…

- Seful Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, comisar-sef Catalin Aurel Giulescu, a declarat, luni, la Arad, ca romanii vor putea opta intre cartile de identitate cu sau fara cip, dupa ce Uniunea Europeana va impune schimbarea…

- Informație extrem de importanta pentru romanii care muncesc sau intenționeaza sa plece in Marea Britanie! In timp ce englezii sunt tot mai mult preocupați de problematica Brexit-ului, autoritațile au anunțat ce se intampla cu romanii daca Anglia iese din Uniunea Europeana!

- Romanii sunt tot mai terorizati de scumpiri si au toate motivele. In clasamentul Eurostat pe luna februarie, Romania a ajuns iar pe primul loc in Uniunea Europeana la capitolul inflatie. Creşterea medie de preţuri este de 4 procente, iar în aceste condiţii a scăzut şi…

- "Spunea cineva de la USR: 'Luati banii de la programul de dezvoltare locala'. (...) Tot cei de la USR au spus sa se desfiinteze proprietatea. Nu sunt glume, nu vorbesc sa se afle in treaba, ei spun ce vor sa faca daca vor lua Romania, adica sa nu mai fie proprietari, oamenii sa nu mai aiba case,…

- „Societatea romaneasca este divizata la doua extreme: pro și contra PSD. In rest, nu mai conteaza nimic din ceea ce se intampla in jurul nostru. Cu un Guvern care sufera de orbul gainii și cu o Romanie pagubos de toleranta și generoasa, recent, Congresul UDMR a adoptat, in unanimitate, o rezoluție…

- Uniunea Europeana se pregatește pentru primul sau procuror-șef, iar favorita pentru preluarea funcției este o femeie care și-a construit o reputație de temut la ea acasa, iși incep jurnaliștii de la BBC News, articolul dedicat Laurei Codruța Kovesi, intitulat ”Un luptator cu corupția, favorit sa devina…

- Uniunea Europeana a denuntat joi "climatul de teama" creat de puterea din Turcia cu pedepsele cu inchisoarea pe viata cerute impotriva omului de afaceri Osman Kavala si a unor jurnalisti pentru sprijinul pe care l-au acordat manifestatiilor din 2013, cunoscute si sub numele "Miscarea din parcul Gezi",…