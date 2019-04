Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie de 28%, ceea ce ne situeaza imediat langa media europeana, si au fost deschise linii de finantare de 25 miliarde euro, respectiv 91% din banii alocati in perioada de programare actuala, a afirmat joi ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la final de…

- Romania are apeluri lansate de 4 miliarde de euro, la o alocare de 5,1 miliarde de euro reprezentand bani europeni, a declarat joi Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene.

- Romania are apeluri lansate de 4 miliarde de euro, la o alocare de 5,1 miliarde de euro reprezentand bani europeni, a declarat joi Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene."In ceea ce priveste utilizarea banilor europeni pe actuala perioada de programare, pentru care avem o alocare de 5,1 ...

- Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb participa miercuri, la Targoviste, la semnarea a doua contracte de finantare prin POR, ce vizeaza investitii majore la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste,…

- Romania si-a propus ca, pana la finele acestui an, sa atraga fonduri europene in valoare de 12,5 miliarde de euro, insemnand cu 4 miliarde de euro mai mult decat in prezent, a declarat, vineri, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, intr-o intalnire cu presa. "Tinta pentru 2019 este de…

- Tinta de absorbtie a fondurilor europene pe care ne-am propus-o pentru 2019 este de a ajunge la 40%, ceea ce va insemna aducerea in Romania a sumei de 20,68 miliarde de lei, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in fata comisiilor reunite de afaceri europene, din Parlament."Tinta…

- Valoarea totala a celor 30 de proiecte propuse de Ministerul Apelor si Padurilor (MAP) pentru finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare (2014 - 2020) este de aproximativ 1,4 miliarde euro, fara TVA, a afirmat, miercuri, ministrul de resort, Ioan Denes, potrivit agerpres.ro.