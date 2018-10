Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti decretele de revocare din functia de ministru al educatiei nationale a lui Valentin Popa si de desemnare a Rovanei Plumb ca ministru interimar al educatiei nationale. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marti, 2 octombrie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului The post Rovana Plumb, ministru interimar al educației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .