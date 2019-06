Rovana Plumb: Mi-am depus mandatul, a fost o reconfirmare

Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis luni dimineata noi alerte de vreme severa! 11 judete din centrul si sudul tarii se afla sub Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii, iar alte 22 de judete si municipiul Bucuresti, sub Cod galben de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate, pana luni la ora 12:00.Potrivit…

- Specialiștii ANM susțin ca in perioada 02 iunie, ora 21.00 – 03 iunie, ora 12.00, trebuie sa ne așteptam la ploi abundente, instabilitate atmosferica accentuata, grindina, descarcari electrice și vant. „In județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, precum și in zona montana și submontana a județelor…

- Teleorman – avertizare meteorologica de Cod portocaliu in Eveniment / on 02/06/2019 at 13:19 / Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente și instabilitate atmosferica accentuata pentru mai multe județe, printre care și Teleorman, valabila…

- Institutul Național de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu de inundații valabil incepand de astazi, de la ora 18.00, pana marți la miezul nopții, pentru zone din județele Argeș, Brașov, Buzau, Caraș-Severin, Covasna, Calarași, Dolj, Dambovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis in aceasta dimineața noi avertizari de vreme severa. Astfel, in intervalul 2 iunie ora 21.00 – 3 iunie ora 12.00, pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și pentru zona montana și submontana din Gorj, Valcea, Argeș, Dambovița, Prahova, Buzau și…

- In acest sfarsit de saptamana, femeile social-democrate din judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Mehedinti, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea au avut o intalnire regionala de lucru la Govora. Oficiile de gazda au fost facute de cate deputatul Daniela Oteșanu,președinte…

- Zone din 24 de judete se vor afla sub avertizari nowcasting Cod galben de vant, emise sambata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Conform prognozei de specialitate, pana la ora 20:00, vantul va avea intensificari de pana la 70 km/h in judetele: Suceava, Vaslui, Bacau, Vrancea,…