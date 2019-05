Stiri pe aceeasi tema

- La mitingul PSD de la Targoviște, candidații PSD pentru Parlamentul European și-au susținut discursurile in fața popriilor simpatizanți. Rovana Plumb, locul 1 pe lista PSD pentru Bruxelles, a declarat ca PSD va lupta cu cei care voteaza impotriva Romaniei. Carmen Avram, fosta jurnalista de la Antena…

- Partidul Social Democrat vrea ca Romania sa stea la masa deciziilor europene nu in anticamera, a declarat duminica, la Targoviste, liderul organizatiei PSD Dambovita, Rovana Plumb, candidat la alegerile europarlamentare din 26 mai. Ea spus ca in aceasta campanie electorala social-democratii au fost…

- Rovana Plumb, cap de lista PSD la europarlamentare, a declarat duminica, la Targoviște, la mitingul social-democraților, ca PSD a dus Romania in NATO și in UE, in replica la acuzațiile lui Klaus Iohannis legate de orientarea antieuropeana a PSD.„Partidele de opozitie in frunte cu Iohanis incearca…

- Candidatul care deschide lista PSD la europarlamentare, Rovana Plumb, a declarat duminica, la Targoviște, ca PSD vrea sa darame ziduri pentru ca Romania are nevoie de unitate. „Pot sa ne...

- "PSD a hotarat ca saptamana viitoare, ultima saptamana de campanie, sa desfasuram activitati in tara. Consideram ca bucurestenii sunt oameni informati, iar un miting de asemenea proportii in centrul Bucurestiului l-ar fi blocat, pentru ca noi aducem de zece ori mai multi oameni decat poate sa aduca…

- Eurocandidata PSD la alegerile europarlamentare Rovana Plumb a atacat dur Opoziția in cadrul mitingului social-democraților de la Galați și le-a facut o serie de promisiuni romanilor, potrivit antena3. „Datorita voua și a milioane de romani, PSD a avut forța și priceperea de a aduce Romania in NATO,…

- Rovana Plumb, candidat al PSD pentru alegerile europarlamentare, spune ca Romania are cel mai bun program de guvernare din ultimii 20 de ani, care reduce decalajele de dezvoltare si acest lucru se intampla deoarece presedinte social-democratilor Liviu Dragnea este un lider cu viziune, care isi iubeste…

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie de 28%, ceea ce ne situeaza imediat langa media europeana, si au fost deschise linii de finantare de 25 miliarde euro, respectiv 91% din banii alocati in perioada de...