- Valea Jiului ar putea fi prima zona din Romania care sa beneficieze de sprijin acordat in baza Platformei pentru regiunile carbonifere in tranzitie, una dintre principalele masuri ale pachetului "Energie curata pentru toti europenii", prin proiecte care vizeaza diversificarea economica, imbunatatirea…

- Romania poate folosi carbunele pentru a produce energie, insa, in acelasi timp, trebuie sa respecte normele legate de poluare, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles cu reprezentantii sectorului energetic romanesc.

- Gigle Stirbu, vicepresedinte al PNL, critica decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in cazul premierului Viorica Dancila. Stirbu considera ca, dupa ce i-a scutit de amenda atat pe fostul premier Mihai Tudose cat si pe actualul prim-ministru, CNCD a devenit “institutie de…

- La mai mult de zece ani de cand a devenit membra a Uniunii Europene, Romania nu a reusit sa preia nicio functie de Director General al vreunei Comisii Europene. Noile numiri de pe 21 februarie le-au asigurat, in schimb, functii de conducere inalte Bulgariei si Ciprului. La capitolul directori generali…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis ca declaratia premierului Viorica Dancila, care a spus ca cei care critica Romania la Bruxelles sunt “autisti”, nu reprezinta disciminare. “Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința…

- Drapelul Uniunii Europene a ajuns duminica dupa-amiaza la Cluj-Napoca, dupa ce sambata intrase in Romania. Acesta a fost adus de la Bruxelles de doi romani intr-un gest, spun ei, simbolic, prin care vor sa aminteasca faptul ca tara noastra trebuie sa ramana in Europa, nu doar geografic, dupa ce steagul…

- Cel mai mare producator de energie electrica pe baza de carbune din Romania risca sa inchida mare parte din grupurile energetice, pentru ca nu are timp sa se conformeze noilor cerinte de mediu impuse de Comisia Europeana. Managerul CE Oltenia se va intalni, pe 27 februarie, la Bruxelles,…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, premierul roman Viorica Dancila și Comisarul european Corina Crețu au susținut miercuri, la Bruxelles, o conferința de presa comuna dupa intrevederea premierului roman cu președintele Comisiei Europene. Declarațiile oficiale s-au referit la subiectele…

- "Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana in 2020 sa avem finalizati 350 km de autostrada. De asemenea, avem in vedere sa innoim flota TAROM, astfel ca vom cumpara 27 de aeronave noi. Din pacate, au fost intarzieri mari la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei,…

- Proiectul pilot destinat Vaii Jiului urmeaza a fi lansat la Bruxelles. Oficialii Complexului Energetic Hunedoara au fost invitați sa ia parte la acest eveniment, programat in perioada 24-27 februarie, in cadrul caruia se deschide o axa de finanțare destinata zonelor care risca sa iși piarda producția…

- Premierul Dancila confirma eșecul construcției metroului spre Otopeni cu fonduri europene: Exista riscul sa se trimita toata documentația inapoi, a spus șefa Executivului, intr-un interviu pentru Antena 3. Viorica Dancila a precizat ca saptamana viitoare, ministrul Fondurilor Europene dar și ministrul…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis miercuri prim-ministrului Viorica Dancila, in contextul intrevederii avute la Bruxelles, ca are "multa incredere in sistemul judiciar din Romania" si ca nu este "neaparat foarte…

- Mesaj ferm al Vioricai Dancila la Bruxelles. Premierul a transmis intr-o conferinta comuna cu Jean Claude Juncker si Corina Cretu ca Romania indeplineste toate conditiile pentru a intra in Schengen, dar sa i se ridice si Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).Citeste si: OFICIAL - Arhiepiscopul…

- Drasos Catalinoiu Gociman, care detine un complex turistic in Delta Dunarii, si Gabriel Iliescu, au investit 130.000 de euro in realizarea unei platforme de prezentare, rezervare si vanzare de sejuri in Delta Dunarii, numita ViziteazaDelta.ro, aceasta fiind prima platforma dedicata acestei…

- "Eșecul guvernarii PSD-ALDE este confirmat chiar prin vocea PSD. Romania risca sa piarda o finantare europeana de 800 de milioane de euro pentru ca intarzie nejustificat inceperea proiectelor pentru spitalele regionale, promise in campania electorala. Este doar inceputul unei liste a rusinii prefigurate…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, iar in cadrul intalnirii Corina Cretu a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri…

- Corina Cretu s-a declarat „foarte ingrijorata de evolutia proiectelor privind spitalele regionale care au fost aprobate in luna iulie 2015”. „Din pacate, constructia celor trei spitale regionale este unul dintre proiectele care inregistreaza mari intarzieri. Avand in vedere ca, asa cum arata lucrurile…

- Inca o amanare pentru spitalul regional din Cluj. Lucarile nu vor incepe in 2019 Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila la Bruxelles, ca este ingrijorata in privinta evolutiei proiectelor privind…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dancila, intrevederea avand loc in contextul discutiilor aprofundate dintre CE si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a primit marți, 20 februarie, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila. Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisie si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Premierul s-a intalnit, deja, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu presedintele Parlamentului…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat marti ca i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sa ii prezinte o situatie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate in Romania, informeaza agerpres.ro. "Inca de la prima intalnire cu ministrii,…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat marti, la finalul unei întâlniri cu comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, ca îsi doreste „cresterea dimensiunii europene” a guvernarii. „Îmi doresc foarte mult cresterea dimensiunii europene…

- Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din punctul nostru de vedere, al Comisiei Europene, vom avea o relatie buna si un dialog permanent. (...) Am discutat despre proiectele aflate in lucru si, evident, despre problemele si riscurile cu care Romania se confrunta.…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate.…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Presa internationala scrie despre noul cabinet de la Bucuresti. In timp ce unele publicatii noteaza ca in componenta acestuia se afla un ministru pe care DNA vrea sa-l ancheteze - Rovana Plumb, altele noteaza ca este pentru prima data cand Romania are o femeie premier, informeaza Digi24.Reuters…

- "Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul, dar asta nu inseamna ca sunt de acord cu dumnealui. Nu poate sa spuna ca oamenii nu traiesc mai bine, traiesc mai bine, puterea de cumparare a crescut, salariile au crescut, nu poate sa spuna ca au scazut. Dar, pana la urma realitatea e una…

- Publicația franceza "Le Figaro" a scris ca "in ciuda avertismentelor de la Bruxelles, Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor"."Executivul condus de Viorica Dancila, prima femeie premier in Romania, nu poate pune capat instabilitatii…

- Dragnea: Nu va fi niciun ministru cu probleme penale in Guvern; Rovana Plumb ce probleme are?, a spus președintele PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, in care se va definitiva lista viitorului Guvern Dancila. El a explicat ca, atata vreme cat Parlamentul a respins solicitarea DNA…

- Negocieri intense pentru noul Guvern / PSD București a anunțat ca intra in ședința Comitetului Executiv Național cu trei propuneri, dupa cum a anunțat Gabriela Vranceanu Firea. PSD București intra in CEx București cu trei propuneri: Rodica Nassar la Sanatate, Ecaterina Andronescu la Educație și George…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si-a exprimat, miercuri, la o dezbatere la Bruxelles, ingrijorarea asupra independentei sistemului judiciar din Romania, mentionand implicarea serviciilor in justitie si precizand ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia in calcul masuri punitive, daca lucrurile nu se rezolva.

- Viorica Dancila, premierul desemnat sa ii ia locul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru…

- Europarlametara PSD Claudia Țapardel a declarat: ”Viorica Dancila este un om integru, cu o experiența profesionala și politica greu de egalat, care ne va onora din poziția de prim-ministru al Romaniei.”. ”O treaba excelenta” ”In calitate de șef al delegației PSD in legislativul de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca Viorica Dancila este un europarlamentar respectat la Bruxelles iar desemnarea ei ca premier va ajuta România în procesul de pregatire a preluarii, anul viitor, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Viorica Dancila este europarlamentar…

- Liviu Dragnea a precizat ca varianta de premier propusa de PSD a fost facuta și cu gandul la preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europenene. Dragnea a spus ca pe Dancila o recomanda nu doar experiența de la Bruxelles, ci și faptul ca este “o femeie civilizata, neconflictuala,…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Structural Consulting Group au organizat, la Bucuresti, cea de-a doua editie a Galei Fondurilor Structurale. Gala este parte a campaniei "Succesul e... MOLIPSITOR!" un proces interactiv de descoperire, impartasire si apreciere a bunelor practici si a impactului…

- "Va felicit (...) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent cu care a demarat exercitiul financiar, iata ca putem spune ca toate obiectivele pe care Guvernul Romaniei si le-a propus, si le-a atins. (...) Previziunile pentru anul viitor, daca mergeti in acest ritm, sunt convinsa ca se vor realiza.…

- Pe parcursul vizitei, Corina Cretu va vizita proiecte finantate din bani europene si va lua parte la ceremonia de semnare a unei serii de contracte cu finantare europeana (de peste 250 milioane euro) pe zonele de transporturi, infrastructura de apa sau industria constructoare de masini. Este vorba…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marți o decizie care stabilește ca Romania nu a reușit sa ia masuri eficiente pentru a corecta o abatere bugetara semnificativa, se arata intr-un comunicat emis dupa reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), ce…