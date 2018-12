Stiri pe aceeasi tema

- ”Mai mult decat oricand, in acest An Centenar, oamenii politici ar trebui sa dea dovada de mai multa maturitate și sa iasa din logica conflictului care ne-a macinat ani la rand. E nevoie de acord pe obiectivele majore de țara, in schimb domnul președinte Iohannis face dovada ca este nu doar dezbinator,…

- Presedintele Organizatiei Femeilor Social-Democrate, Rovana Plumb, a declarat ca, prin amanarea deciziei de a numi noii ministri propusi de coalitia PSD-ALDE, seful statului isi aroga, in mod ilegal si neconstitutional, dreptul de a decide componenta Guvernului. Potrivit unui comunicat al PSD transmis…

- In 19 octombrie, pe blog, sub titlul „PSD – ce urmeaza?”, Adrian Nastase publica urmatorul comentariu: „O chestiune imediata o reprezinta insa decizia de a schimba unii membri ai guvernului. O solutie poate fi remanierea, adica schimbarea post pe post, procedura in care premierul propune si presedintele…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat ca afirmatiile critice ale Corinei Cretu la adresa Guvernului se inscriu intr-un registru politic si ca va avea o discutie cu comisarul european pentru dezvoltare regionala pentru a vedea care sunt nemultumirile acesteia.

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost desemnata ministru interimar al Educatiei, printr-un decret semnat marti de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul pentru constatarea vacantei unei functii de…

- Astfel, președintele i-ar asigurat pe puciști ca nu va profita de pe urma acestei crize pentru a schimba premierii și nu vor exista blocaje in cazul in care Liviu Dragnea va fi inlaturat. Dragnea, ironii Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ironizat miercuri scrisoarea prin care lideri…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca ar fi foarte bine daca Guvernul ar incepe procedura de rechemare a ambsasadorului Romaniei in SUA, George Maior, insa arata ca Iohannis il va ține in brațe pe acesta.”Daca Guvernul va incepe procedura de rechemare a domnului Maior și eu sper sa inceapa…