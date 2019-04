Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie de 28%, ceea ce ne situeaza imediat langa media europeana, si au fost deschise linii de finantare de 25 miliarde euro, respectiv 91% din banii alocati in perioada de...

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie de 28%, ceea ce ne situeaza imediat langa media europeana, si au fost deschise linii de finantare de 25 miliarde euro, respectiv 91% din banii alocati in perioada de programare actuala, a afirmat joi ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la final de…

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie de 28%, ceea ce ne situeaza imediat langa media europeana, si au fost deschise linii de finantare de 25 miliarde euro, respectiv 91% din banii alocati in perioada de programare actuala, a afirmat joi ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la final de…

- Romania are apeluri lansate de 4 miliarde de euro, la o alocare de 5,1 miliarde de euro reprezentand bani europeni, a declarat joi Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene.Citește și: DETALII de culise - De ce au fost AMANATE negocierile pentru șefia Parchetului European "In ceea…

- Romania are apeluri lansate de 4 miliarde de euro, la o alocare de 5,1 miliarde de euro reprezentand bani europeni, a declarat joi Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene."In ceea ce priveste utilizarea banilor europeni pe actuala perioada de programare, pentru care avem o alocare de 5,1 ...

- Partidul Social Democrat este cel mai pro-european partid, a declarat duminica, la Braila, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, care a criticat europarlamentarii romani care denigreaza Romania la Bruxelles."PSD este cel mai pro-european partid. Noi am fost cei care am vorbit prima…

- Potriviu ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, Romania a ajuns intr-un an și jumatate la media de absorbție a Uniunii Europene (UE), in ceea ce privește fondurile europene. Astfel suma intrata in țara este de 8,6 miliarde de euro, relateaza Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA Emmanuel…

- Tinta de absorbtie a fondurilor europene pe care ne-am propus-o pentru 2019 este de a ajunge la 40%, ceea ce va insemna aducerea in Romania a sumei de 20,68 miliarde de lei, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in fata comisiilor reunite de afaceri europene, din Parlament."Tinta…