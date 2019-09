Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a infirmat vineri informatiile potrivit carora isi pregateste pentru sine funcția de comisar european."Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb, am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare, am incredere in experienta Rovanei Plumb, a fost…

- Rovana Plumb, propusa comisar european pentru Transporturi ,careia, ca si altor nominalizati pentru noua Comisie europeana, Comisia juridica din PE i-a cerut explicatii suplimentare privind declaratia de avere, va fi audiata in 2 octombrie la ora 10 in comisia de specialitate a Parlamentului European.…

- Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) a decis sa trimita o scrisoare Rovanei Plumb, propusa comisar european, in care ii cere lamuriri despre un imprumut de 800.000 euro și acțiuni la o companie, care nu ar figura in declarația de avere depusa la Bruxelles, potrivit Mediafax.„Plumb: Probleme…

- "Pentru ca intuiesc ca vom fi acuzati, daca votam impotriva doamnei Plumb, ca nu aparam interesele tarii noastre si ca din cauza noastra Romania risca sa piarda un portofoliu important, vreau sa precizez cat se poate de clar: daca Rovana Plumb va fi respinsa, Romania poate desemna un alt candidat…

- ​Președintele PNL Ludovic Orban a somat-o, luni, pe Viorica Dancila sa retraga nominalizarea Rovanei Plumb din poziția de comisar european, cât mai este timp, pentru „a nu face România de rușine la nivelul UE”.„Premierul Vasilica Viorica Dancila se afla în ceasul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni pentru STIRIPESURSE.RO, in contextul in care președintele Comisiei Europene a ales-o din partea pe Rovana Plumb sa fie comisar european, ca pe subiecte de politica externa „trebuie sa fim mai intai romani și apoi membri de partid”, dupa ce președintele Klaus…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Mioveni, ca ”nu a vazut nicio informație oficiala” cu privire la respingerea celor doua propuneri trimise de ea la Bruxelles pentru funcția de comisar, respectiv Rovana Plumb și Dan Nica.”Eu nu am vazut nimic oficial. Am vazut dorința…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni marti, la Bruxelles, cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, context in care cei doi oficiali ar putea discuta atat despre portofoliul care va reveni Romaniei in cadrul Colegiului Comisarilor, cat si despre propunerile tarii noastre…