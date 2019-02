Stiri pe aceeasi tema

- Romania are, pentru prima data, un buget alocat investitiilor foarte mare, de 10 miliarde de euro, iar 55%-60% din finantarea acestora este asigurata din fonduri externe nerambursabile, a spus luni Rovana Plumb,...

- Tinta de absorbtie a fondurilor europene pe care ne-am propus-o pentru 2019 este de a ajunge la 40%, ceea ce va insemna aducerea in Romania a sumei de 20,68 miliarde de lei, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in fata comisiilor reunite de afaceri europene, din Parlament."Tinta…

- "Din nou voi avea o intalnire atat cu companiile cat si cu constructorii daca au aparut alte probleme intre timp, in asa fel incat sa putem sa finalizam ceea ce s-a inceput, sa demaram alte proiecte noi. Este nevoie, pe de o parte, sa continuam ceea ce in ultimii doi ani, 2017-2018, s-a facut si…

- Romania nu a pierdut bani de la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara, la Antena 3, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, in replica la o postare de pe Facebook a comisarului european Corina Cretu.

- In grafic vedem ca fiecare țara din UE a atras și cheltuit sume considerabile pentru a combate acest fenomen, in timp ce Romania nici nu s-a obosit sa depuna proiecte pentru a atrage fonduri pe acest domeniu și este ultima țara din UE la cheltuieli pentru combaterea șomajului in randul tinerilor.…

- Romania a reușit sa atraga pana acum doar un sfert din banii europeni, puși la dispoziție de Bruxelles pentru perioada anilor 2014-2020. Acest nou avertisment aparține comisarului european Corina Crețu, care, in ultimele luni, a avut mai multe schimburi dure de replici cu oficiali din Guvern, pe tema…

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie de 26%, aproape 8 miliarde de euro, a anuntat, marti, la Palatul Victoria, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ea mentionand ca ne incadram in media Uniunii Europene, de 27%. In ianuarie 2017, rata de absorbtie a fondurilor UE era la un nivel de 0%, a…

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene si Ion Sterian, presedintele Transgaz, au semnat contractul pentru finantarea unui proiect de 152 milioane euro (46 mil. fonduri europene), prin Programul Operational Infrastructura Mare. Proiectul prevede dezvoltarea capacitatii de transport a gazelor naturale…