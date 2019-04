Stiri pe aceeasi tema

- "Nu intram in jocuri electorale nici macar daca ele vin de la colegi din PES! Acea pozitie afisata ieri pe site-ul PES nu este statutara, ci reflecta mai degraba o declaratie politica in context electoral. In realitate, situatia PSD nu a fost discutata in cadrul intalnirii PES. Este trist ca propaganda…

- "Acest tratament al unor colegi din PES este inadmisibil. Ne putem astepta la mistificari si acuzatii fara acoperire din partea adversarilor politici ai PSD, dar nu din partea propriei familii. Intelegem ca, in realitate, situatia PSD nu a fost discutata in cadrul intalnirii PES, ceea ce indica faptul…

- Partidul Social Democrat a transmis, joi, printr-un comunicat oficial, ca pozitia anuntata pe site-ul PES, privind inghetarea relatiilor cu formatiunea, pana la alegerile europarlamentare, nu reflecta pozitia de ansamblu a socialistilor europeni, iar un astfel de tratament este "inadmisibil". "Acest…

- Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, a anuntat ca relatiile cu Partidul Social Democrat (PSD) din Romania sunt inghetate, potrivit unui comunicat postat pe site-ul PES.

- Anuntul a fost facut de presedintele PES, Serghei Stanișev, care a mai precizat ca o discutie formala cu social-democratii romani va avea loc in luna iunie, la intalnirea presedintiei PES. Pana atunci, PSD nu va fi invitat la niciun eveniment al socialistilor europeni. "La intrunire, presedintele Serghei…

- Președintele Partidului Socialiștilor Europeni, bulgarul Serghei Stanișev, anunța inghețarea relațiilor cu PSD și cere Guvernului roman sa clarifice angajamentul sau pentru litera legii și sa urmeze...

- Comisia Europeana discuta, la aceasta ora, despre situatia statului de drept. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, miercuri, dupa ce in Colegiul comisarilor s-a discutat despre situatia statului de drept, ca Romania trebuie sa revina urgent la un proces de reforma corect.…

- Dacian Cioloș considera ca decizia BEC referitoare la Alianța 2020 USR PLUS este una abuziva. Președintele Plus spune ca a fost ales in funcția din cadrul partidului respectand toate regulile democratice, la fel ca Dan Barna, la USR. "E o interpreare a BEC vizavi de o chestiune care este in instanța,…