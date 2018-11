Stiri pe aceeasi tema

- "Pana in momentul de fața, in Romania, prin politica de coeziune, au intrat 6,4 miliarde de euro, iar in total, impreuna cu plațile directe care se fac catre fermieri, 11 miliarde de euro. Am lansat linii de finanțare de 25,3 miliarde de euro și sunt depuse proiecte de 33 de miliarde de euro. …

- Potrivit documentului care conține raspunsul halucinant al Ministerului Fondurilor Europene, atragerea banilor pentru construirea spitalelor cu bani europeni intra in atribuțiile Ministerului Dezvoltarii, condus de Paul Stanescu. „Referitor la interpelarea dumneavoastra, avand ca obiect valoarea fondurilor…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat ca de cand a aderat la Uniunea Europeana, in anul 2007, Romania a contribuit la bugetul UE cu 16,5 miliarde euro si a primit 48,6 miliarde euro, un beneficiu net de 32,1 miliarde euro.

- Frauda fiscala cu TVA se ridica la circa 50 de miliarde de euro in Uniunea Europeana, iar la nivel comunitar se discuta propuneri de reformare a sistemului fiscal, printre care impozitarea economiei digitale si un cadru unic de TVA, a declarat, miercuri, Istvan Jakab, consilier economic la Reprezentanta…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, luni, referindu-se la referendumul pentru casatorie din Romania, ca UE nu are competențe in privința reglementarilor privind casatoria din statele membre.”Uniunea Europeana nu are competențe in acest domeniu. Dreptul familiei…

- Premierul Țarilor de Jos, Mark Rutte, susține ca Olanda și Comisia Europeana urmarește cu atenție evoluția statului de drept din Romania.”E adevarat ca am urmarit și noi evenimentele recente din Romania. Avem și noi o serie de ingrijorari cu privire la statul de drept. Comisia Europeana și-a…

- "Nu am cunostinta de asa ceva. Ministerul Fondurilor Europene gestioneaza doar politica de coeziune, tot ce inseamna politica agricola comuna (...). La nivel de guvern nu a existat o astfel de informatie, conform careia ar fi cerut Comisia Europeana. Cred ca toate aceste detalii trebuie sa vi le…