ROVANA PLUMB, despăgubită de PSD cu 800.000 de lei Rovana Plumb a primit vesti bune dupa esecul de la CE. "Potrivit legislației, dupa campania electorala se declara trimestrial datoriile de campanie potrivit normelor metodologice. Soluția legala este urmatoarea: dupa ce ai declarat sumele la Autoritatea Electorala Permanenta ca datorie de campanie, indiferent care este componența acestora, partidul are la dispoziție temeiul legal prin care poate sa-și plateasca datoriile de campanie. Oportunitatea acestor plați fiind la dispoziția conducerii partidului, respectiv președintele partidului și organele statutare care se ocupa de aceste operațiuni… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

