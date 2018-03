Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile europene atrase de Romania in primul deceniu de la aderare au avut ca impact majorarea Produsului Intern Brut cu 13,6% si au crescut cu 30% nivelul investitiilor pana in 2016. Fondurile europene intrate in Romania depasesc 46 de miliarde de euro, din care numai in perioada actuala…

- Inspectoratul Judetean de Jandarmi Sibiu este prima unitate din cadrul Jandarmeriei Romane care beneficiaza de fonduri europene pentru reabilitare energetica. Contractul de finantare, in valoare de 5,6 milioane de lei, a fost semnat, marti, la sediul ADR Centru de la Alba-Iulia. Potrivit unui comunicat…

- "Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii…

- Romanii sunt de acord si pregatiti pentru Unirea cu Republica Moldova. Unirea nu ar pune mari probleme economice, avand in vedere diferenta intre PIB-urile celor doua tari: 7 miliarde euro Republica Moldova si 200 miliarde in Romania. Problema ramasa este convingerea cetatenilor de peste Prut de avantajele…

- "Din acestea, 16- vizeaza Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), acesta fiind programul cu cel mai inalt nivel de frauda/corectii/neeligibilitati. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative manifesta un nivel de 18-, iar Programul Operational Sectorial…

- Europarlamentarul Catalin Ivan și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre anunțul venit din Parlamentul European conform caruia in toamna acestui an Comisia de Control Bugetar va veni in Romania. „Spuneți cand…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sunt doi dintre liderii politici aflati la guvernare in 6 din cei 9 ani din intervalul 2007 – 2016, perioada in care Romania a pierdut o treime din totalul pierdut de intreaga Europa. In timp ce se bat cu statul paralel tara pierde bani europeni pe banda rulanta.…

- Comisia Europeana arata ca în exercițiul financiar 2007-2013 România a pierdut 1,6 miliarde de euro. Din cele 4,4 miliarde de euro ramase neaccesate de catre cele 28 de state membre, mai mult de o treime (1,64 miliarde de euro) revin României. Cifrele…

- Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG), liderul pietei romanesti de asigurari, a inregistrat anul trecut un avans de 3,7% al primelor subscrise, pana la 9,4 miliarde de euro. VIG detine in Romania companiile de asigurari Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata. In 2016, VIG…

- Romania a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro fonduri europene gratuite alocate țarii noastre in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 - 2013. Romania avea o perioada de grație care s-a incheiat la 31 decembrie 2015 pentru a cheltui aceste fonduri. Din totalul de fonduri europene care nu…

- Euroalesul Siegfried Mureșan susține ca Romania a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro fonduri europene gratuite alocate țarii noastre in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 – 2013. Conform unei informari primita aseara de europarlamentarul Siegfried Mureșan de la Comisia Europeana, suma totala…

- O buna accesare a fondurilor europene, o atenție mai mare acordata investițiilor și coerența legislației fiscale sunt cateva dintre soluțiile pe care le au guvernanții pentru a permite economiei romanești sa creasca, crede Alex Milcev.

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si-a propus pentru 2018 atragerea unor fonduri europene de doua miliarde de euro, bani care vor merge in principal catre domeniile prioritare din programul de guvernare. "(Targetul) este de doua miliarde de euro. Nu intra aici zona administrata de Ministerul…

- Conform unui articol publicat de Ziarul Financiar in data de 23 februarie, care preia rezultatele unui studiu realizat de acest ziar impreuna cu PIAROM Patronatul Investitorilor Autohtoni , agentii economici din judetul Constanta au realizat in anul 2016 o Valoare Adaugata Bruta de 37,6 miliarde lei…

- "Anul trecut, AFIR a avut un salt deosebit. De altfel, realizarile din 2017 ne-au adus in analiza Uniunii Europene pe primul loc. Cu programul pe care il avem anul acesta pe PNDR 2020, cu realizarile la zi si cu programarile pe care le vom implini, Romania va ajunge la o absorbtie de peste 50% din…

- Șeful diplomației romane a exprimat satisfacția pentru frecvența și substanța contactelor romano-georgiene. De asemenea, a reiterat sprijinul Romaniei pentru aspirațiile europene și euro-atlantice ale Georgiei, adresand, in context, incurajari autoritaților de la Tbilisi pentru continuarea programului…

- Premierul Viorica Dancila incendiaza guvernarea anterioara a PSD și arata ca exista probleme majore la nivelul Guvernului, in mod special la capitolul atragerii de fonduri europene. Dancila a explicat ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale…

- VOR IMPLICARE… Oamenii de afaceri din judetul Vaslui si-au pierdut rabdarea si cer institutiilor de la nivel judetean sa se implice in aducerea de fonduri si de investitii in zona. Statisticile arata, fara dubiu, ca suntem pe ultimul loc in Romania la toate capitolele si, de aceea, este momentul ca…

- Prognoza intermediara de iarna 2018 a Comisiei Europene avertizeaza ca masurile guvernelor PSD si ALDE din ultimul an vor duce la noi scumpiri si in 2018 si ca urmeaza doi ani de incetinire a cresterii economice, a anuntat europarlamentarul Siegfried Muresan pe Facebook.

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- Alba Iulia a atras 815 euro pentru fiecare locuitor in perioada 2007-2016, și se afla pe primul loc in Romania la absorbtia de fonduri europene pe cap de locuitor , potrivit unui studiu realizat de UrbanizeHub. In același timp, codașul clasamentului, orașul Calarași, un oraș similar din punct de vedere…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor…

- USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, invocand declaratiile acestuia referitoare la faptul ca autoritatile de la Bruxelles ar conditiona finantarile europene pentru Romania de respectarea statului de drept. "Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar cea de 1,25 miliarde de euro este pe 20 de ani. Ofertele au fost intermediate de un grup de banci format din Barclays, ING, Societe Generale, Erste si UniCredit. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru…

- Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Stanescu a apreciat ca finantarile europene disponibile pentru beneficiarii publici si privati pentru lunile ianuarie, februarie si martie au fost deja lansate, o suma de 3,1 miliarde de euro fiind directionata in principal pentru serviciile de sanatate, in vederea…

- Romania a beneficiat in perioada 2007-2017 de fonduri europene de aproximativ 45,7 miliarde euro, reprezentand anual in medie 2,8% din PIB, iar ca valoare neta, luand in considerare si contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile au fost de 30,4 miliarde euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- UPDATE. Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Fonduri Europene, Rovana Plumb, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.Membrii celor doua comisii au avizat cu 18 voturi pentru, 11 impotriva si nicio abtinere. Rovana…

- Sursele de venit ale bugetului Uniunii Europene includ contributiile primite de la statele membre, taxele la import aplicate produselor provenind din afara UE si amenzile impuse intreprinderilor care nu respecta normele europene. Iar contributiile de la statele europene sunt calculate in functie de…

- Vicepremierul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, a declarat ca integrarea în Uniunea Europeana a Republicii Moldova se face va face doar cu România si doar prin România, potrivit TVR MOLDOVA. Potrivit politicianului, unica solutie de integrare a Republicii Moldova…

- "Vorbim de sistemul de sanatate bazat pe asigurari sociale din Romania si pe finantarea absolut insuficienta. Avem in Romania, conform legii, asigurari sociale de sanatate obligatorii. Daca ma uit insa la faptul ca sunt aproape 5 milioane de contributori pentru aproximativ 19 milioane de persoane,…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021 2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii, potrivit Romania TV.Marea Britanie ne va…

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…