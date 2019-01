Stiri pe aceeasi tema

- Motivele economice sunt cele care conduc la migrația din țarile Europei Centrale și de Est catre restul Europei, se arata într-un raport el Erste Group. Potrivit acestuia, cautarea oportunitaților mai bune, în special câștigurile mai mari, par sa fie principala cauza pentru care populația…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca Romania a ajuns cu rata de absorbtie a fondurilor europene la media UE. "In contextul evenimentelor din aceste zile, evidentiez si faptul ca am ajuns cu rata de absorbtie a fondurilor europene la media Uniunii Europene. Conform datelor Comisiei…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, participa miercuri, la Bruxelles, la ceremonia de preluare a mandatului presedintiei Consiliului European la nivelul Comitetului militar al UE, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Conform sursei citate, la ceremonie sunt invitati sa participe…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, participa miercuri, 9 ianuarie, la ceremonia de preluare a mandatului Presedintiei Consiliului European, la nivelul Comitetului militar al Uniunii Europene EUMC , activitate care se desfasoara la Bruxelles si la care sunt invitati sa participe…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat ca tara sa va introduce o taxa asupra gigantilor din domeniul digital, dupa ce Franta a comunicat aplicarea unei masuri similare de la 1 ianuarie si in contextul discutiilor privind adoptarea unei taxe pe economia digitala la nivelul Uniunii Europene,…

- Romania risca sa piarda circa 80 de milioane de euro din cauza unor corecții financiare aplicate de Comisia Europeana la fondurile europene din agricultura. Guvernul Dancila a contestat "amenzile", dar Comisia spune ca scrisoarea de la București a ajuns prea tarziu la Bruxelles, iar acum cazul se judeca…

- Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste bugetul alocat pentru sanatate in anul 2017, conform unui raport publicat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD).

- "Pana in momentul de fața, in Romania, prin politica de coeziune, au intrat 6,4 miliarde de euro, iar in total, impreuna cu plațile directe care se fac catre fermieri, 11 miliarde de euro. Am lansat linii de finanțare de 25,3 miliarde de euro și sunt depuse proiecte de 33 de miliarde de euro. …