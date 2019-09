Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, joi, pentru Mediafax, ca deși PSD a criticat partidele de opoziție în nenumarate rânduri, niciun europarlamentar român nu a votat împotriva numirii Rovanei Plumb în funcția de comisar european, la audierile din comisia JURI a Parlamentului…

- "Au fost neconcordante intre declaratia de avere depusa la momentul depunerii candidaturii si declaratia de avere depusa ulterior la Bruxelles. Pe langa asta, si aici a fost un moment psihologic, sa stiti ca a fost tratata cu bunavointa Rovana Plumb, nu e adevarat ca s-a dus in fata unui pluton de…

- "Azi am oferit colegilor europarlamentari din Comisia Juridica, așa cum mi-au solicitat, clarificari suplimentare. Prevederi diferite au facut sa existe diferențe intre declarația financiara conform codului de conduita al comisarilor depusa la Bruxelles și declarația de avere depusa in Romania. Pana…

- 'Propunerea Guvernului condus de Viorica Vasilica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb a facut Romania de rusine in Europa. In ciuda repetatelor solicitari din partea noastra de a retrage candidatura total nepotrivita a Rovanei Plumb, Viorica Dancila s-a incapatanat…

- Rovana Plumb, propunerea pentru comisar european, a fost respinsa de Comisia pentru afaceri juridice din Parlamentul European, anunța Siegfried Mureșan la Digi24. Plumb a fost respinsa cu 15 voturi din 24. Așadar, ea nu poate fi comisar european."Avizul pozitiv pe care doamna Plumb nu l-a obtiut…

- ​Rovana Plumb, propunerea României de comisar european, a fost respinsa de comisia juridica a Parlamentului European, „cu o larga majoritate”, a declarat europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan. Împotriva Rovanei Plumb au votat 15 europarlamentari, 6 au votat pentru…

- Candidatura Rovanei Plumb a fost respinsa cu larga majoritate de Comisia Juridica a Parlamentului European, a anuntat europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. „In favoarea Rovanei Plumb au votat 6 europarlamentari. Impotriva Rovanei Plumb au votat 15 europarlamentari. S-au abtinut 2 europarlamentari.…

- Rovana Plumb nu ar fi primit "unda verde" din partea Comisiei Juridice a PE, pentru postul de comisar european pe Transporturi, a scris, miercuri, intr-o postare pe Facebook, europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. "Rovana Plumb NU a obținut unda verde a Comisiei Juridice a Parlamentului European privind…