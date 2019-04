Stiri pe aceeasi tema

- "Romania se imprumuta exact in conditii de piata cum se imprumuta alte state, costurile nu sunt mai mari in cazul Romaniei fata de alte state si, un lucru foarte important: Romania, in acest an, va schimba logica pe datoria guvernamentala. In ce sens? In urmatoarea emisiune pe care Romania o va face…

- Romania are apeluri lansate de 4 miliarde de euro, la o alocare de 5,1 miliarde de euro reprezentand bani europeni, a declarat joi Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene.Citește și: DETALII de culise - De ce au fost AMANATE negocierile pentru șefia Parchetului European "In ceea…

- Romania are apeluri lansate de 4 miliarde de euro, la o alocare de 5,1 miliarde de euro reprezentand bani europeni, a declarat joi Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene."In ceea ce priveste utilizarea banilor europeni pe actuala perioada de programare, pentru care avem o alocare de 5,1 ...

- Romania si-a propus ca, pana la finele acestui an, sa atraga fonduri europene in valoare de 12,5 miliarde de euro, insemnand cu 4 miliarde de euro mai mult decat in prezent, a declarat, vineri, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, intr-o intalnire cu presa. "Tinta pentru 2019 este de…

- * Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza, vineri, 1 martie, campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2019, ultima zi de depunere fiind 15 mai, a anuntat, luni, institutia. * Romania si-a propus ca, pana la finele acestui an, sa atraga fonduri europene in…

- Romania are, pentru prima data, un buget alocat investitiilor foarte mare, de 10 miliarde de euro, iar 55%-60% din finantarea acestora este asigurata din fonduri externe nerambursabile, a spus luni Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, la cea de-a XXII-a sesiune ordinara a

- Tinta de absorbtie a fondurilor europene pe care ne-am propus-o pentru 2019 este de a ajunge la 40%, ceea ce va insemna aducerea in Romania a sumei de 20,68 miliarde de lei, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in fata comisiilor reunite de afaceri europene, din Parlament."Tinta…