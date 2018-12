Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PES activists Romania, Victor Negrescu, a comentat, sambata pe Facebook, realegerea lui Sergei Stanishev, la Congresul PES de la Lisabona, in functia de presedinte al Partidului Socialistilor Europeni, precizand ca acesta este "un adevarat prieten al Romaniei si al stangii romanesti".

- Presedinta Organizatiei Femeilor Social-Democrate (OFSD), Rovana Plumb, a fost aleasa in forumul de conducere a Partidului Socialistilor Europeni (PESPresidency), conform deciziilor luate in cadrul Congresului PES desfasurat la Lisabona, informeaza un comunicat transmis sambata AGERPRES de catre biroul…

- Tot cabinetul se afla in aceste doua zile la Bruxelles si vor fi mai multe intalniri la sediul Uniunii Europene, unde fiecare membru trebuie sa prezinte prioritatile, dar sa vada si care sunt dosarele importante pe care trebuie sa le gestioneze in cele sase luni cat dureaza

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, intr-un interviu la TVR, ca preluarea presedintiei Consiliului UE este un examen pentru Romania, iar pentru o nota mare e nevoie de consens intre partide, iar unii politicieni sa treaca "dincolo de interesul personal".

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan a declarat, sambata, la Iași, ca Guvernul vede preluarea președinției Consiliului UE ca pe o povara de care incearca "sa scape ieftin". El spune ca Executivul nu este capabil sa reprezinte bine Romania in Uniunea Europeana pentru a pune in valoare țara.

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca Romania este pregatita cu privire la preluarea presedintiei Consiliului UE. "Romania e in grafic pentru preluarea presedintiei Consiliului UE si orice declaratie care aduce o urma de indoiala face rau Romaniei. Suntem in linie dreapta, am nominalizat o persoana…