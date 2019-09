Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica din Parlamentul European se reuneste luni in sedinta extraordinara pentru a dezbate situatia Rovanei Plumb, nominalizata pentru postul de comisar european la Transporturi. Procedura de numire a acesteia a fost suspendata din cauza unor nereguli in declaratia de avere, ceea ce a creat…

- Europarlamentarii romani, membri ai Grupului S&D din Parlamentul European, o sustin "cu fermitate" pe Rovana Plumb, candidatul desemnat al Romaniei pentru functia de comisar european pentru transporturi. "Eurodeputatii din Delegatia Romana S&D considera ca Rovana Plumb se afla intr-o situatie…

- Laszlo Trocsanyi a fost ministru al Justitiei intr-o perioada in care Ungaria era acuzata de autoritatile de la Bruxelles pentru derapaje in ceea ce priveste statul de drept. Ca si in cazul Rovanei Plumb, respingerea a fost determinata tot de nereguli in ceea ce priveste declaratia de avere,…

- Reprezentanții USR au anunțat ca vor face o solicitare pentru ca Rovana Plumb, propusa comisar european pe Transporturi, sa fie audiata in Legislativ. Cererea vine in contextul in care Plumb va fi audiata pe 2 octombrie in Parlamentul EuropeanViorica Dancila a trimis abia vinerea trecuta la…

- Propunerea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar din partea Romaniei incalca legea. Exista prevederi ce spun ca Guvernul trebuie sa informeze Parlamentul cu privire la propunere, iar Comisiile de specialitate din Parlament trebuie sa audieze respectiva persoana. Așadar, Viorica Dancila, cea care…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- Rovana Plumb, comisar european. Comisia Europeana nu a anuntat insa pe ce portofoliu. Ursula von der Leyen, noul presedinte al Comisiei Europene, a sustinut audierile celor doi romani desemnati pentru un portofoliu in cadrul CE, Rovana Plumb si Dan Nica. In ceea ce privește Romania, Ursula von der Leyen…

- Un cetatean roman de doar 20 de ani a murit intr-un centru pentru detentie administrativa situat la periferia Parisului, anunta surse din cadrul Comisiei de ancheta citate de Agentia France-Presse și letelegramme.fr. Sursa menționata citeaza unul dintre membrii Comisiei de ancheta, care a spus ca barbatul…