Stiri pe aceeasi tema

- Italia - Acord intre Partidul Democrat si Miscarea 5 Stele pentru ca Giuseppe Conte sa revina in postul de prim-ministru.Partidul Democrat si Miscarea 5 Stele (M5S) au ajuns la un acord pentru formarea unui nou guvern condus de Giuseppe Conte, informeaza AFP.Acest acord pune punct…

- Ultimul test nuclear efectuat de Coreea de Nord - al saptelea într-o luna - reprezinta "o încalcare evidenta a rezolutiilor Consiliului de Securitate ONU", a spus presei ministrul japonez al apararii, Takeshi Iwaya, care a adaugat ca Phenianul a profitat, cel mai probabil, de lipsa…

- Marti se va reuni Biroul Presedintiei Senatului Italiei, acolo unde a fost depusa motiunea de cenzura de catre formatiunea Liga. Presedintii diferitelor grupuri parlamentare trebuie sa decida data la care senatorii urmeaza sa se reuneasca pentru a discuta si, daca este cazul, pentru a vota motiunea…

- Alegeri rapide sau guvern tehnocrat? Decisa brutal si în plina vara de catre Matteo Salvini, seful Ligii si omul forte al guvernului, destramarea coalitiei populiste, la putere de 14 luni, împinge Italia în incertitudine, potrivit Le Vif, citat de Rador.Alegeri fara îndoiala,…

- O decizie brutala a liderului extremei drepte italiene, Matteo Salvini, care intervine intr-un moment nepotrivit, in plina vara. Rupe, de fapt, coaliția la guvernare și arunca Italia in incertitudine. Lovitura de teatru in guvernul Italiei. Matteo Salvini, ministru de Interne și liderul Ligii (formațiune…

- Inaintata in Camera Deputatilor de Miscarea 5 Stele (M5S, formatiune antisistem si aflata la guvernare), aceasta propunere de lege are ca scop sa previna si sa combata nomofobia, termen care provine din expresia in engleza 'no mobile phone phobia' si care desemneaza teama de a fi fara telefon mobil…

- Consiliul de Securitate al ONU (foto: Rador) La 7 iunie 2019, la sediul central al Organizatiei Natiunilor Unite din New York, cele 193 de state membre au ales, prin votul reprezentantilor, cinci state membre nepermanente ale Consiliului de Securitate, al caror mandat va incepe la 1 ianuarie 2020. Consiliul…

- ​Daca guvernarea Italiei nu a fost niciodata ușoara, nici acest guvern - o coaliție între Mișcarea de 5 Stele (M5S) și Liga - nu a avut niciodata o viața ușoara, adevarul este ca de la alegerile europene între partenerii de coaliție atmosfera este, dupa cum au prezis și analiștii, insuportabila,…