Roumania Historic Gravel Rally aduce restricții de circulație în mai multe localități din județ Astazi, in județul Brașov, se da startul Roumania Historic Gravel, la care participa piloți din patru țari: Franța, Germania, Elveția și Belgia. Raliul se va desfașura in totalitate pe macadam , pe teritoriul județelor Brașov, Covasna și Buzau. Competiția se muta in județul Covasna, timp de 3 zile, intre 16-18 octombrie, motiv pentr […] Articolul Roumania Historic Gravel Rally aduce restricții de circulație in mai multe localitați din județ apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

