- O declaratie a Departamentului Justitiei si a Departamentului pentru Securitate Interna prezinta o situatie diferita de cea din 2016, cand - potrivit unor oficiali - alegerile prezidentiale incheiate cu victoria lui Donald Trump au fost tinta unor atacuri informatice sofisticate si a unei campanii…

- Presedintele Nicolas Maduro a dat asigurari ca Venezuela isi va achita datoriile externe, liderul de la Caracas afirmand intr-un interviu acordat miercuri agentiei ruse de presa RIA, preluata de Reuters, ca tara sa isi onoreaza intotdeauna obligatiile. Maduro a raspuns astfel unei intrebari referitoare…

- Rusia a trimis sute de agenti ai unor firme de securitate private pentru a-i asigura protectia presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, contestat de Statele Unite în contextul crizei politice grave, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters. Agenti paramilitari care efectueaza…

- Rusia a depasit China, ajungand pe locul cinci in lume dupa rezervele de aur, in conditiile in care sanctiunile occidentale au determinat banca sa centrala sa faca achizitii record in 2018, arata datele oficiale date vineri publicitatii, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și:…

- Puteri straine, intre care Rusia, China si Iranul, au incercat sa influenteze alegatorii in alegerile legislative care au avut loc la mijloc de mandat in 2018, dar nu exista nicio dovada de patrundere in sistemul de votare din SUA, a declarat vineri directorul Serviciilor de informatii americane,…

- Statele Unite planuiesc ca contrabalanseze extinderea rapida a influenței politice și economice, exercitate de China și Rusia, in Africa, a informat joi consilierul american pentru probleme de securitate, John Bolton, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Prioritatea Statelor…

