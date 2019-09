Roţile maşinilor, blocate la hipermarket. Cum vede Christian Ciocan măsura care revoltă clienții "Discutam despre o masura interna a administratorului parcarii si despre dreptul de proprietate al persoanei. Sunt doua chestiuni care se intrepatrund. Administratorul ia o decizie vis-a-vis de un bun care se afla in proprietatea unei persoane. Aici e de discutat, nu cunoaște in legislatie o prevedere care sa dea dreptul sa se faca asa ceva, prin urmare nu pot spune daca este bine sau rau din punct de vedere legal. Sistemul de blocare al rotilor a fost folosit si in alte parcari ale supermarketurilor. Orice proprietar care considera ca e o masura incorecta poate merge in instanta. Instanta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

