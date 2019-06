Stiri pe aceeasi tema

- Patru imigranti au fost gasiti aproape morti, ascunsi in interiorul unor masini, in porturile Beni Ansar si Melilla din Maroc. Doi dintre cei patru imigranti, o fata de 15 ani si un tanar de 20 de ani, erau ascunsi in bordul si motorul unui Mercedes si se asfixiau.

- Un motociclist a scapat ca prin minune dintr-un accident de circulație petrecut sambata dupa-amiaza, pe DN 1E, drumul care face legatura intre Brașov si statiunea Poiana Brasov. Barbatul se deplasa cu motocicleta pe Drumul Poienii, iar in zona Poiana Mica a pierdut controlul motocicletei, a cazut și…

- Polițiștii gorjeni au continuat cercetarile in cazul barbatului de 32 de ani din Lelești, care a sustras joi mașina unui amic cu care era la petrecere și a plecat cu ea, deși era baut și nu avea permis. Acesta avea o concentrație de 0,83 m...

- Saizeci de tineri pasionati de ingineri si tehnologii informationale s-au intrecut in a crea masini ce pot fi conduse de la distanta.Mai multi sudenti de la Univeristatea Tehnica, dar si cativa liceeni au prezentat concepte de automobile autonome.

- Un conflict care s-a iscat intr-un local public, din Bumbești –Jiu, s-a sfarșit la spital pentru un tanar, in varsta de 21 de ani. Dupa mai multe pahare de alcool , acesta a sarit la scandal, insa un alt client și-a facut dreptate singur și l-a injunghiat cu un cuțit in abdomen. Doi tineri care au sarit…

- Patru tineri cu varste cuprinse intre 18 si 28 de ani au fost raniti, trei fiind transportati cu ambulantele la spital, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune, vineri seara, la intersectia a doua bulevarde din municipiul Constanta, fiind necesara si interventia pompierilor pentru ca dintr-una…

- Patru tineri din Constanta au dat mai multe spargeri de locuinte si masini si au primit pedepse pe masura faptelor. Totusi, unul dintre inculpati a facut apel, insa, pana la solutionare, acesta si a retras apelul, deciziile instantei de fond ramanand definitive in sedinta din 11 aprilie. Inculpatul…

- LUPTATORI… Doi tineri din Vaslui ne arata tuturor ca in viata poti face orice iti place, daca ai ambitie si determinare. Georgiana si Gigel calatoresc in tara si strainatate, practica diverse sporturi, cistiga premii si sunt foarte apreciati la locul de munca. Toate astea in ciuda a doua accidente pe…