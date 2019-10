Stiri pe aceeasi tema

- Noul ștrand al municipiului Baia Mare va arata incredibil din vara anului viitor. Startul lucrarilor a fost dat inca de saptamana trecuta, iar investiția este una de amploare. Primaria municipiului Baia Mare va investi, din resurse proprii si credite atrase, peste 20 milioane de euro, in constructia…

- Ministerul Sanatatii va lansa un proiect-pilot destinat sustinerii sectiei postliceale care functioneaza in cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Iosif Marturisitorul” din municipiul Baia Mare, a declarat, luni, ministrul sanatatii, Sorina Pintea, prezenta la deschiderea noului an scolar in…

- Miercuri, 28 august, de la ora 17.30, stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și ACS Fotbal Comuna Recea, din cadrul fazei a treia naționale din Cupa Romaniei la fotbal. Primul derby local al saptamanii, deoarece Minaur și Recea vor mai juca o data impreuna, sambata…

- Vineri, 16 august, un accident de circulație a avut loc pe DN 1C Baia Mare – Satu Mare, sub Dura. Traficul a fost blocat pentru cateva minute, dar dupa intervenția rapida a organelor abilitate traficul in zona a fost reluat, din fericire nimeni nu a fost ranit. Source

- Un grav accident a avut loc in judetul Mures, in jurul orei 13.00, intre localitatile Saschiz si Vanatori. O femeie de 33 de ani, in timp ce conducea un autoturism inmatriculat in județul Cluj, pe fondul vitezei neadaptate la conditiile de carosabil umed, a patruns pe sensul opus de mers și a intrat…

- In zilele 8-10 august a.c., in Baia Mare se va desfașura intalnirea naționala a Asociației Reuniunea Mariana. Intalnirea va avea loc in Parohia Greco-Catolica Nr.1- Capela, din incinta Episcopiei, pe strada Vasile Lucaciu nr. 50. Potrivit invitației semnata de presedinta eparhiala a asociației, Mirela…

- In urma cu puțin timp, in Baia Mare, pe Strada Vasile Lucaciu nr.163 s-a petrecut un grav accident de circulație, cu o victima. Nu se cunosc prea multe detalii, se știe doar ca incidentul a avut loc la intrare in Baia Mare dinspre Tautii de Sus, la calea ferata. Traficul este deviat pe centura! Source

- La exact 50 de ani de la lansarea misiunii Apollo 11, in data de 16 iulie 1969, Luna a oferit marti spectacolul unei eclipse partiale care a fost admirata din majoritatea regiunilor Terrei. Printre cei care au urmarit și imortalizat fenomenul astronomic a fost și baimareanul Dan Mezok, fotograf. Acesta…