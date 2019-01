Stiri pe aceeasi tema

- Autor: ANDO [-E noul model de limuzina prezidențiala! Are doar frana!] Galerie: View the full image Tehnica nemțeasca View the full image Tehnica nemțeasca Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [PSD, ALDE, PNL, USR, PE] Galerie: View the full image Lovitura decisiva View the full image Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Liviu Dragnea Calin Popescu-Tariceanu

- Autor: ANDO [RO, -Nu suntem pregatiț]i sa plutim!, Finlanda] Galerie: View the full image Colacul de salvare View the full image Colacul de salvare Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [-Copii sa nu faceți ca proful de fizica! Intai citiți lecția și abia apoi trageți concluzia!] Galerie: View the full image Ora de dirigenție View the full image Ora de dirigenție Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [Comisia de la Veneția, RO] Galerie: View the full image Averse de toamna View the full image Averse de toamna Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [] Galerie: View the full image Propunerile lui Toader pentru DNA View the full image Propunerile lui Toader pentru DNA Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [-Orchestra procurorilor va interpreta modificarile din Legile justiției!] Galerie: View the full image Simfonia ordonanței View the full image Simfonia ordonanței Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei