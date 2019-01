„Rotativa” prieteniei europene Cat de mult ii poate apropia pe oameni o misiune și o pasiune comune – dincolo de toate celelalte diferențe, inevitabile la scara unui continent cu evoluții neunitare – reiese dintr-o relație recunoscuta ca fiind nu doar instituționala ci și umana. Este vorba despre prietenia care ii leaga pe comisarul european pentru Agricultura , britanicul Phil Hogan, și pe ministrul roman al Agriculturii, Petre Daea.. Un reprezentant - inca european - al „perfidului” Albion și un exponent suta la suta autentic al sinceritații și ambițiilor carpato-dunarene. Inca de la primii pași ai colaborarii dintre cele… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

