Compania de stat rusa Rostec, unul din cei mai mari producatori mondiali de arme, avioane, elicoptere si alte echipamente, a dezmintit luni retragerea specialistilor militari rusi din Venezuela anuntata anterior de publicatia The Wall Street Journal, transmite EFE potrivit Agerpres.

"Cifrele prezentate in articolul din The Wall Street Journal cu privire la prezenta unor angajati ai Rostec in Venezuela au fost exagerate de zeci de ori. Structura reprezentarii nu s-a schimbat in ani", a declarat serviciul de presa al companiei in presa rusa.



The Wall Street Journal a aratat…