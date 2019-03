Stiri pe aceeasi tema

- Succesul de pe Arena Naționala cu FCSB, scor 0-1, s-a facut simțit rapid printre fanii Viitorului, care promit sa umple tribunele cochetei arene de la Academia Hagi la duelul de sambata cu CFR Cluj. Peste 500 de abonamente s-au vandut in ultimele zile, adaugandu-se la cele 1.200 achiziționate de spectatori…

- Sectia pentru judecatori a CSM urmeaza sa decida, in sedinta de joi, 14 martie, asupra cererii formulate de Ioana Bogdan, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de exprimare a acordului referitor la o eventuala detasare la Institutul National al Magistraturii, in vederea ocuparii unui…

- Trei actori de la Constanta, Daniel Popa, Elias Ferkin si Erwin Simsensohn (noul director interimar al Teatrului de Stat), joaca in noul film romanesc, „Sa nu ucizi“, care relateaza uriasul scandal al dezinfectantilor HexiPharma. Actorii vor fi prezenti la proiectia speciala de la finele saptamanii,…

- Rivaldinho (23 de ani) este fost primul sau gol in tricoul Viitorului. Tanarul atacant a ajuns la Constanța sub forma de imprumut pana la vara de la Levski Sofia. In sezonul 2017-2018 a jucat și pentru Dinamo. "Felicitari lui Rivaldinho pentru golul reușit in acest meci și pentru calificarea…

- Eric de Oliveira, 33 de ani, a ieșit la plimbare prin Constanța in weekend și a postat o imagine pe Instagram de pe faleza. „O zi minunata" a scris fotbalistul Viitorului alaturi de poza, dar nu a știut ca pe zidul din spate erau cateva mesaje vulgare. „E interesant și mesajul de pe peretele din spate"…

- Au trecut 100 de zile de cand Chiajna a scos ultimul punct intr-un meci oficial din Liga 1. Se intampla in noiembrie 2018, la Constanța, pe terenul Viitorului, 0-0. De atunci au urmat opt infrangeri consecutive, un record negativ pentru sezonul in curs. Concordia Chiajna - FCSB este luni, de la ora…

- CONFERINȚA DE PRESA VIITORUL CONSTANȚA // Ziariștii turci au luat cu asalt sala de cantonamentul Viitorului de la Belek, solicitand interviuri cu Hagi. Și cu tatal, considerat cel mai mare jucator strain care a evoluat vreodata in campionatul turc, și cu fiul, privit ca o ținta pentru rolul de decar…

- Atletico Arad a caștigat al șaptelea titlu național! Echipa lui Marcel Cimpian și Flavius Stoica a devenit campioana Romaniei, dupa ce a invins Academia ”Gheorghe Hagi” in ultimul act al turneului final de la Memorialul ”Gheorghe Ola”. Finala s-a disputat la Constanța, iar galben-negrii…