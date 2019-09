Roşii cu crutoane la cuptor Ingrediente rosii cu crutoane la cuptor 5 rosii mari 1 ceasca cu crutoane de paine 1/2 ceasca branza sau cascaval ras 2 carnati afumati taiati in bucati mici 1 ardei iute sare dupa gust Mod de preparare rosii cu crutoane la cuptor Taie partea de sus a rosiilor si scoate pulpa din interior.

Amesteca o parte din pulpa de rosii obtinuta cu crutoanele, cateva felii de ardei (in functie de cat de picat vrei) si bucatele de carnati. Cu o lingurita, umple fiecare rosie cu amestecul obtinut si presara deasupra suficienta branza rasa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

