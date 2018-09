Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a declarat, miercuri, in emisiunea “Obiectiv”, moderata de jurnalista Oana Zamfir, la Antena 3, ca a avut o discuție cu președintele PSD, Liviu Dragnea, caruia i-ar fi spus ca o retragere de la președinția partidului este utila in acest moment. Neacșu a precizat…

- Site-ul prezinta declarațiile lui Liviu Dragnea despre tentativa de a fi asasinat. Afirmațiile au fost facute la Antena 3. In contextul declarațiilor liderului PSD, site-ul a realizat un sondaj. Intrebarea ridicata este daca il cred in stare pe George Soros sa foloseasca o masura precum asasinarea…

- Intrebat daca a stiut despre tentativa de asasinare a lui Dragnea, Tariceanu a raspuns: "Nu am fost instiintat". "Amenintare cu moartea, asa oficiala, ca sa zic, nu am primit. Sigur ca, in ultima perioada, ca urmare a radicalizarii pozitiilor in societate, a unora dintre cetateni, unii sunt…

- Pe rolul Pachetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a existat si nu exista un dosar de urmarire penala in legatura cu o presupusa tentativa de asasinat la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai Parchetului General. De asemenea, la Parchetul…

- Constantin Epure, magistrat la Inalta Curte de Casație și Justiție și unul dintre judecatorii care l-au condamnat pe Liviu Dragnea, dar și soția sa au fost audiați la PICCJ, intr-un dosar deschis ca urmare a faptului ca un vecin i-a spart geamurile casei sale de la munte, informeaza Antena 3. Citește…

- Liviu Dragnea a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre numirea lui Gabriel Vlase, fost deputat PSD, in fruntea SIE! Dragnea a dezvaluit ce sfat secret i-a dat lui Vlase, propus de Klaus Iohannis in fruntea Serviciului.”Sa aiba buna credința pe care a avut-o și sa faca instituția in care…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis, joi, presedintelui ANAF, Ionut Misa, si Ministerului Finantelor intrebarea daca ”au de gand sa recupereze sutele de mii de euro de la domnul presedinte Iohannis”. In replica, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a spus, intr-o intervenție telefonica la Antena…

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache, susține ca acuzațiile de abuz în serviciu nu trebuie sa se termine cu un dosar penal. ”Vrem sa închidem odata aceasta definitie a abuzului în serviciu pentru ca prea s-au întâmplat…